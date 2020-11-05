Как быстрее и дешевле сдать тест на коронавирус в Петербурге?
В Петербурге на начало ноября более 20 тысяч человек больны новой коронавирусной инфекцией. Узнать, попали ли вы в их число, можно с помощью теста ПЦР. «Фонтанка» рассказывает, где и как его можно сдать.
Что такое тест на коронавирус?
Основной способ выявления коронавирусных больных — тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это молекулярно-генетический анализ, который помогает определить возбудителя инфекции — РНК SARS-CoV-2 в организме человека. Если коронавирусные частицы есть, ПЦР даст положительный результат, даже если человек чувствует себя здоровым.
Если я чувствую симптомы коронавируса, положен ли мне бесплатный тест?
ПЦР-тестирование граждан «по желанию» не проводится, так как не является страховым случаем, следует из разъяснений петербургского комздрава. Бесплатно диагностика на COVID-2019 положена только тем, кто имеет направление от лечащего врача.
Врач принимает решение, исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза. Если у пациента, по его мнению, классическая ангина или гайморит, нет повышенной температуры, других симптомов, характерных для COVID-19, и не было контакта с больными коронавирусной инфекцией, то тест, скорее всего, не назначат.
Как убедить врача дать направление на бесплатный ПЦР-тест?
Выдавая направления на ПЦР-анализ, врачи отдают приоритет трем группам риска.
1) Больше всего шансов получить направление, если вы прилетели из-за границы и имеете симптомы ОРВИ, контактировали с больными COVID-19 и, опять же, имеете симптомы, заболели внебольничной пневмонией, а также если вы медицинский работник, имеющий риск инфицирования, или проживаете в интернате или ином учреждении социального обслуживания.
2) На втором месте граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ и медицинские работники, имеющие риск инфицирования, но без симптомов.
3) На третьем месте дети, находящиеся в организованных коллективах, в которых выявлено три и более случаев COVID-19.
Также анализы на COVID-19 берутся у пациентов с признаками ОРВИ, направляемых на госпитализацию.
Кто обязан сдавать тест на коронавирус?
Все граждане РФ, прибывающие из-за рубежа, обязаны сдать ПЦР-тесты в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результаты на портал госуслуг. Иностранные граждане сдают тест в течение трех дней по прибытии в Россию или за три дня до него.
Согласно разъяснениям на сайте «Стопкоронавирус», также анализ необходимо сделать:
— всем, кто контактировал с зараженными;
— людям с внебольничной пневмонией;
— людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания;
— врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;
— всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.
Может ли работодатель обязать сотрудника сдать тест на коронавирус?
У работодателя нет правовых оснований требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, следует из разъяснений Минтруда.
Стандарты безопасной деятельности, соблюдать которые правительство Петербурга обязало бизнес, предписывают предприятиям следить за состоянием здоровья персонала и отправить на самоизоляцию тех, кто контактировал с коллегами с подтвержденным COVID-19. Об анализах за свой счет ничего не сказано. Впрочем, в разъяснениях Смольный предлагает провести тестирование всего персонала через 8 дней после выявления заболевания хотя бы у одного сотрудника.
Кто делает тесты на коронавирус?
Сейчас ПЦР-тестирование на COVID-19 в Петербурге осуществляется в 46 лабораториях. Все пациенты инфекционных стационаров проходят диагностику в лабораториях Роспотребнадзора — Центре гигиены и эпидемиологии и лабораториях НИИ Пастера. Анализы амбулаторных пациентов, пациентов с подозрением на коронавирус, контактных, а также медработников обрабатываются в лаборатории медицинских организаций. Из них 25 — городские, 10 — федеральные и 11 частных. Недавно Роспотребнадзор разрешил любой лаборатории в России тестировать людей на коронавирус. Условие одно: передавать сведения о положительных результатах тестирования в медицинское ведомство.
Где можно сдать тест на коронавирус?
При наличии направления врача пациенты с подозрением на COVID-19 сдают ПЦР-тест в поликлинике. Но они должны заходить с отдельного входа и осматриваться специально выделенным персоналом. Пациенты с подтвержденным COVID-19 обязаны соблюдать самоизоляцию, так что врач или медсестра придут к ним на дом для взятия мазка.
Мест, где в Петербурге можно сдать анализ на платной основе, — несколько десятков. Мазки берут практически все частные клиники. Они также предлагают услуги тестирования с выездом на дом и предприятия, устанавливают мобильные пункты возле станций метро или предлагают сдать мазок, не выходя из своей машины, — варианты есть на любой вкус и кошелек. А вот обрабатывать анализы отправляют в названные выше аккредитованные лаборатории, причем не только в частные, но и государственные. Например, аэропорт Пулково и мобильный пункт у метро «Сенная» отправляют их в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Сколько стоит тест на коронавирус в Петербурге?
Цена зависит от срочности, но не всегда. Из нескольких десятков предложений, которые проанализировала «Фонтанка», самый доступный вариант оказался в аккредитованной лаборатории «Эксплана»: 1400 рублей, выезд курьера в пределах КАД — плюс 400 рублей. Результаты обещают через 2–4 дня, но только на электронную почту или по WhatsApp. Но приема, возможно, придется подождать: заборы анализов проводятся с 12:00 до 16:00 по будням и с 12:00 до 13:30 в выходные.
Еще одна аккредитованная лаборатория «ЛабТест» предлагает провести анализ за 1500 рублей с результатами через 1–3 дня. Но анализ примут только при отсутствии признаков ОРВИ и с условием, что вы не контактировали с больными.
Сдать тест без лишних вопросов за 1800 рублей можно в мобильном пункте у метро «Сенная». Услугу оказывает ООО «Лечебно-Профилактический Центр Санкт-Петербургского Института Восстановительной Медицины и Реабилитации». Результат будет готов через сутки. Правда, есть нюанс: компанию в очереди вам составят приезжие из сопредельных государств. И забирать его придется лично.
Где быстрее всего сделать платный тест на коронавирус?
Сделать тест за сутки обещает мобильный пункт у метро «Сенная». Пункт в аэропорту Пулково готов прислать результат не позднее 48 часов, но, как правило, справляется, за сутки. Услуга обойдется в 2550 рублей. В других клиниках за срочность предлагается доплатить. Например, в Немецкой семейной клинике (партнер аккредитованной лаборатории «Лабстори») за срочный анализ в течение суток (без учета дня забора) придется выложить 3 200 рублей. «Лабтест» предлагает обработать результат на следующий день за 3300 рублей, «Евромед» за 3600 рублей.
Где сдать платный тест на коронавирус, если у меня симптомы ОРВИ?
Большинство частных клиник готово принимать анализы лишь у потенциально здоровых людей. Пациентов с симптомами ОРВИ принимает, к примеру, клиника СМТ. Анализ обойдется в 2300 рублей, ждать результатов придется 2–3 дня. Немецкая семейная клиника берет мазки в фильтр-боксе за 1 490 рублей, но только с 8 до 10 утра, а ждать результата придется неделю. «Хеликс» готов приехать на дом к тем, кто подозревает у себя коронавирус. Услуга обойдется в 3000 рублей. «Евромед» предлагает комплексное меню с тестом и осмотром врача на дому за 7000 рублей.
Насколько точен результат ПЦР-теста на коронавирус?
Результат может оказаться как ложноположительным, так и ложноотрицательным. В самом тесте заложена погрешность на несколько процентов. Но смазать картину могут также некачественный забор мазка и нарушения условий транспортировки образца. Комитет по здравоохранению предлагает больше верить положительным результатам и сразу отправляться на самоизоляцию. А вот чтобы считаться выздоровевшим, надо получить два отрицательных результата с разницей в сутки.
На начало ноября петербуржцы сдают по 20–40 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в день, более 900 оказываются положительными.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»