Как быстрее и дешевле сдать тест на коронавирус в Петербурге?

ПЦР-тестирование граждан «по желанию» не проводится, так как не является страховым случаем, следует из разъяснений петербургского комздрава. Бесплатно диагностика на COVID-2019 положена только тем, кто имеет направление от лечащего врача.



Врач принимает решение, исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза. Если у пациента, по его мнению, классическая ангина или гайморит, нет повышенной температуры, других симптомов, характерных для COVID-19, и не было контакта с больными коронавирусной инфекцией, то тест, скорее всего, не назначат.

