Желающие провериться на коронавирус петербуржцы должны платить. В комздраве объяснили, почему это не входит в ОМС

Мартовское постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой предписывает организовать в регионах диагностику на коронавирус с привлечением всех лабораторий вне зависимости от их организационно-правовой формы. При этом анализы обязаны сдавать все контактировавшие с заболевшими COVID-2019, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», все вернувшиеся из-за границы с признаками респираторных заболеваний, имеющие такие симптомы граждане старше 65 лет, а также сотрудники СИЗО, колоний, домов-интернатов.

Обследование на вирус COVID-19 не является страховым случаем в рамках программы ОМС. Об этом «Фонтанке» 14 октября сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Вместе с тем в комитете по здравоохранению констатируют, что бесплатно лабораторная диагностика на COVID-2019 положена только для тех, кто имеет направление от лечащего врача.



«Обследование граждан «по желанию» не является страховым случаем, подлежащим оплате за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), так как не осуществляется в целях лечения или диагностики имеющегося заболевания», — поясняет глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета Лариса Соловьева.

Также в медицинском ведомстве Смольного отмечают, что само исследование должно проводиться в течение не более 48 часов с момента получения пробы. Еще сутки отводят на передачу результатов в заказавшие анализ клиники.

В настоящее время все возвращающиеся из-за границы россияне должны в течение трех суток сдать анализ на COVID-2019 и загрузить результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Как объяснили в Роспотребнадзоре, такие граждане обязаны пройти обследование в аэропорту или по дороге к месту жительства, а потом до получения результата оставаться дома.