Рошаль: Лекарства сейчас сметают, как весной продукты — «такой ажиотаж сложно придумать»

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии констатировал возросший спрос на медикаменты.



«Спрос на медикаменты у нас вырос в разы. <...> Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд», — заявил 23 ноября Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в данный момент в российских магазинах уже нет проблем с поставками продуктов, однако с медикаментами «такой ажиотаж, который сложно было придумать».

Врач отметил, что затруднения с лекарствами вызваны отчасти неготовностью системы маркировки. При этом Рошаль уверен, что маркировка — это необходимая мера.