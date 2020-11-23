Рошаль: Лекарства сейчас сметают, как весной продукты — «такой ажиотаж сложно придумать»

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии констатировал возросший спрос на медикаменты.
«Спрос на медикаменты у нас вырос в разы. <...> Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд», — заявил 23 ноября Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в данный момент в российских магазинах уже нет проблем с поставками продуктов, однако с медикаментами «такой ажиотаж, который сложно было придумать».
Врач отметил, что затруднения с лекарствами вызваны отчасти неготовностью системы маркировки. При этом Рошаль уверен, что маркировка — это необходимая мера.
В ноябре петербуржцы заметили нехватку лекарств. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что в России производится достаточное количество лекарств, а дефицит — это «безответственность местных, региональных властей». Президент Владимир Путин призвал не винить россиян в ажиотажном спросе.