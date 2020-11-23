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Рошаль: Лекарства сейчас сметают, как весной продукты — «такой ажиотаж сложно придумать»

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии констатировал возросший спрос на медикаменты.

«Спрос на медикаменты у нас вырос в разы. <...> Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд», — заявил 23 ноября Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в данный момент в российских магазинах уже нет проблем с поставками продуктов, однако с медикаментами «такой ажиотаж, который сложно было придумать».

Врач отметил, что затруднения с лекарствами вызваны отчасти неготовностью системы маркировки. При этом Рошаль уверен, что маркировка — это необходимая мера.

В ноябре петербуржцы заметили нехватку лекарств. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что в России производится достаточное количество лекарств, а дефицит — это «безответственность местных, региональных властей». Президент Владимир Путин призвал не винить россиян в ажиотажном спросе.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Теперь вместо "французской булки" - народ хрустит антибиотиками.
2356897676
Да не то слово. И сами лекарства какие-то, не помогают вообще. Началась простуда в конце сентября, отопления ещё не было, где-то простыл. Антибиотики принял два раза, дозировка рекомендованная - помогли, простуда прошла, но убили всё живое, что во мне было, парализовали работу внутренних органов. Второй месяц восстанавливаюсь. Это жесть. Никогда такого со мной не было.
Otkating
Рошаль - лучший продавец ...на и худший...
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