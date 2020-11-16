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16.11.2020 18:39
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Беглов обратился к петербуржцам: «Если антибиотики не скупать как гречку, их хватит на всех»

Губернатор Александр Беглов прокомментировал дефицит лекарств в аптеках Петербурга. По его словам, в их исчезновении с прилавков виноват ажиотаж.

«Определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств», — заявил градоначальник в эфире «Радио России» 16 ноября.

По его словам, эпидемия испытывает город на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме.

«Число больничных коек не бесконечно, еще раз повторяю. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки и средства дезинфекции, соблюдать дистанцию в людных местах. Это может каждый», — отметил губернатор.

Как писала «Фонтанка», федеральные 203 млн пошли по назначению. Поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19, и вскоре их должны начать разносить пациентам.

Однако на фоне растущей заболеваемости в Петербурге кончаются «коронавирусные» койки: свободны меньше 10%. Почти 10 тысяч человек лежат в больницах. Еще более 40 тысяч лечатся дома.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

А2020
Будет еще хуже, это ещё цветочки.
yaprotiv
доверия такому губернатору не то что ноль, а скорее даже отрицательные величины. Поэтому народ сам себя и спасает
Kezevo
Биглов для города ни кто ! Очередной ставленник тамбовских ребят.
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