Беглов обратился к петербуржцам: «Если антибиотики не скупать как гречку, их хватит на всех»
Губернатор Александр Беглов прокомментировал дефицит лекарств в аптеках Петербурга. По его словам, в их исчезновении с прилавков виноват ажиотаж.
«Определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств», — заявил градоначальник в эфире «Радио России» 16 ноября.
По его словам, эпидемия испытывает город на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме.
«Число больничных коек не бесконечно, еще раз повторяю. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки и средства дезинфекции, соблюдать дистанцию в людных местах. Это может каждый», — отметил губернатор.
Как писала «Фонтанка», федеральные 203 млн пошли по назначению. Поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19, и вскоре их должны начать разносить пациентам.
Однако на фоне растущей заболеваемости в Петербурге кончаются «коронавирусные» койки: свободны меньше 10%. Почти 10 тысяч человек лежат в больницах. Еще более 40 тысяч лечатся дома.