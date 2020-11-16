Беглов обратился к петербуржцам: «Если антибиотики не скупать как гречку, их хватит на всех»

Губернатор Александр Беглов прокомментировал дефицит лекарств в аптеках Петербурга. По его словам, в их исчезновении с прилавков виноват ажиотаж.



«Определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств», — заявил градоначальник в эфире «Радио России» 16 ноября.

По его словам, эпидемия испытывает город на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме.