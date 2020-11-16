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16.11.2020 13:06
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В Петербурге кончаются «коронавирусные» койки: свободны меньше 10 %

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отчитался, что на минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на 14,9 % больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей. А за минувшие сутки в коронавирусные стационары доставлены 570 пациентов.

«Всего в городе развернуто для COVID-19 и пневмоний 10846 коек, из них свободными остаются 1076 (9,9 %) коек. В ближайшее время к работе с коронавирусными больными будут подключены еще несколько федеральных учреждений. Сегодня Университет им. И. П. Павлова Минздрава России увеличивает число развернутых коек еще на 50: теперь в учреждении под COVID-19 развернуты 250 коек», — рассказал Лисовец «ВКонтакте» 16 ноября.

Как писала «Фонтанка», Петербург уже преодолел новый рубеж в 2000 заболевших коронавирусом за сутки.

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Комментарии (22)

GeorgiY
Главврач ! Пустая койка-упущенная прибыль !!! Не допускай простоя !!!
syshsun
Все под контролем.
michailPotapov
пойду личинку отложу - испугался что мало коек
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