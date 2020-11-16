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16.11.2020 10:50
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Петербург преодолел новый рубеж в 2000 заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге новый рекорд коронавирусной статистики. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших.

Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб уточнил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 24718 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2615 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 83 743 заразившихся COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по всей России составляет 1 948 603. В мировом масштабе больше насчитали только в Бразилии (5,9 миллиона), Индии (8,9 миллиона) и США (11 миллионов). Большинство заразившихся в РФ (1 453 849) смогли вылечиться, а для 33 489 коронавирус закончился летальным исходом. Число сделанных в стране тестов выросло почти до 70 миллионов.

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Комментарии (42)

Мишелько
В статье неточность, по официальным данным нас Франция ещё обогнала.
Иван Киконков
Ай ай ай,клубы закрыли,бары закрыли,рестораны до 23-00 ограничили,а цифры то растут)) Вот не задача,видно не в них дело.Идиоты, отмените ограничения.Почему сфера интертеймента должна сидеть без работы и без компенсаций!? Оплатите все мои потери,дома на карантине побуду.
SHunya
КОГДА уже введут дистанционное обучение обязательное для школьников и студентов?! Для всех, без исключений! С обязательным требованием соблюдения самоизоляции. Когда будут следить за исполнением требований к масляному режиму? Когда введут предварительную Запись и ограниченное количество на посещения в организации (банки, фсн и прочие)?! Почему не вводят эти меры? К чему этот счёт , если ничего не предпринимается
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