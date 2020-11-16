Петербург преодолел новый рубеж в 2000 заболевших коронавирусом за сутки
В Петербурге новый рекорд коронавирусной статистики. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших.
Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб уточнил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 24718 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2615 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 83 743 заразившихся COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по всей России составляет 1 948 603. В мировом масштабе больше насчитали только в Бразилии (5,9 миллиона), Индии (8,9 миллиона) и США (11 миллионов). Большинство заразившихся в РФ (1 453 849) смогли вылечиться, а для 33 489 коронавирус закончился летальным исходом. Число сделанных в стране тестов выросло почти до 70 миллионов.