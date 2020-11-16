Петербург преодолел новый рубеж в 2000 заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге новый рекорд коронавирусной статистики. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших.

Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб уточнил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 24718 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2615 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 83 743 заразившихся COVID-19.