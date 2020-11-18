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«Вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет». Путин призвал не винить россиян в ажиотажном спросе на лекарства

Россиян нельзя винить в ажиотажном спросе на лекарства от коронавируса, поскольку фармацевтическая отрасль должна быть готова к такому. Об этом заявил 18 ноября президент России Владимир Путин.

«Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», — сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства.

«Я понимаю, что это непросто, но надо быть всегда к этому готовыми», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также потребовал обеспечить доступ пациентов с коронавирусом к бесплатным лекарствам во всех регионах.

На дефицит препаратов в аптеках жалуются жители Петербурга. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку», чтобы их хватило на всех.

Министерство здравоохранения Российской Федерации напомнило, что антибиотики не подходят для лечения коронавируса и могут быть опасными.

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Комментарии (3)

Mikle776
как много правильных слов звучит из уст властных чиновников и хочется плакать глядя на реальность... Словесные интервенции и показуха - это пожалуй все на что способна нынешняя власть. А нет, еще запугивать научилась хорошо, в этом ей не отнять... тут спецы и профи! Даже я напуганный, так что выше написанное не является фактом не уважения власти, а просто мое наблюдение за нынешней ситуацией! А власть я очень даже сильно уважаю, аж не сплю по ночам иногда
BSB888
Ну что-ж вы граждане так жить хотите...? И лекарства хотите, ну да ладно ничто человеческое вам ни чуждо. Не понимаете вы бедолаги, что нам надо на всё акцизные марки наклеить, чтобы драть с вас втридорога.
syshsun
Если так жрать,то может и опасно.
Если добавить в гречку,да с пальмовым маслицем....будет вкусно и полезно.
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