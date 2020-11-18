«Вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет». Путин призвал не винить россиян в ажиотажном спросе на лекарства

Россиян нельзя винить в ажиотажном спросе на лекарства от коронавируса, поскольку фармацевтическая отрасль должна быть готова к такому. Об этом заявил 18 ноября президент России Владимир Путин.



«Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», — сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства.



«Я понимаю, что это непросто, но надо быть всегда к этому готовыми», — цитирует российского лидера ТАСС.

