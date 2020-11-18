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«Самолечением заниматься нельзя». Минздрав призвал не лечить коронавирус антибиотиками

Министерство здравоохранения Российской Федерации считает, что антибиотики не подходят для лечения коронавируса.

«Новая коронавирусная инфекция вызвана вирусом Sars Cov-2, соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций», — рассказала 18 ноября главный терапевт ведомства Оксана Драпкина.

По ее словам, использование антибиотиков оправдано только «в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений». Она уверена, что иногда применение антибиотиков даже может быть опасным.

«Самолечением заниматься здесь ни в коем случае нельзя», — призвала Драпкина.

Александр Беглов ранее также обратил внимание на повышенный спрос на антибиотики. «Определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — заметил губернатор.

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Комментарии (8)

456345
знакомая семья в Ленобласти заболела. До поликлиники города N не дозвонились, талонов к терапевту не было и нет. Написали заявку в лист ожидания. Самим до клиники по состоянию здоровья было уже не доехать. Резко стало плохо. Симтомы все ковидные... Две недели с температурой! на третьей знакомые смогли достать нужные антибиотики и переправить им. Почти сразу пошли на поправку... Спасение утопающих дело рук самих утопающих...
Noisymouse
Естественно, будут заранее покупать. А вы что предлагаете, когда припрет, с температурой 39 по аптекам нужные лекарства искать? Дома вообще нужно иметь определенные лекарства, чтобы не было мучительно больно потом.
Alex001
Ага, а что предлагается? Сначала посидеть без лечения и дождаться бактериальной суперинфекции, а потом слечь в больничку "с тяжёлым течением".
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