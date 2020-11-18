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Матвиенко: В России нет оснований для дефицита лекарств

Председатель Совета Федерации считает, что в России производится достаточное количество лекарств.

«Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно», — цитирует 18 ноября заявление Валентины Матвиенко ТАСС.

По ее словам, дефицит — это «безответственность местных, региональных властей». Председатель Совета Федерации уверена, что проблема с поставками медикаментов вызвана недостаточным взаимодействием с поставщиками.

На дефицит препаратов в аптеках жалуются жители Петербурга. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку», чтобы их хватило на всех.

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Комментарии (9)

260965961
У воров конечно дефицита нет ни в чём.
BSB888
Это отсутствие ответственности у Матвиенко и всей компании наверху. И связи с этим перекладывание ответственности за происходящее на своих подчинённых.
Павел Михайлов
Никто и не сомневался, что у Матвиенко всё хорошо с лекарствами.
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