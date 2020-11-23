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Суд прекратил производство по иску к Ефремову о возмещении морального вреда

Хамовнический суд Москвы принял решение снять с рассмотрения иск потерпевших по делу российского артиста.

«Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований», — цитирует 23 ноября решение суда ТАСС.

Ходатайство было удовлетворено. Представители Ефремова не пришли на судебное заседание.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сначала признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем срок сократили до семи с половиной лет.

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