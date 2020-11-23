«Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации», — цитирует 23 ноября журналистка Guardian Кэрол Кадвалладр официальный титул Евгения Лебедева, который впервые опубликовали в The Daily Telegraph.

Родившийся в Москве лорд Евгений Лебедев был добавлен и на сайт британского парламента: «Лорд Лебедев является пэром, который заседает под этим титулом в палате лордов с 19 ноября 2020 года». Ранее документ о присуждении титула подписала королева Елизавета II.

Пожаловать высокий титул россиянину, получившему британское гражданство всего 10 лет назад, рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон. О крепкой дружбе премьера и бизнесмена российского происхождения много писали британские СМИ. «Премьер-министр отправился в лондонский семейный дом Лебедева после победы на выборах 2019 года, чтобы отпраздновать 60-летие его отца Александра, бывшего разведчика КГБ», — например, указывает The Guardian.



Лебедев-младший живет в Великобритании с восьми лет. Он управляет газетами Evening Standard и Independent, которые его отец, предприниматель Александр Лебедев, купил в 2009 и 2010 годах.

