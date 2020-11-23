Издатель британских газет The Independent и Evening Standard официально стал «бароном Сибири» и членом британской палаты лордов.
«Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации», — цитирует 23 ноября журналистка Guardian Кэрол Кадвалладр официальный титул Евгения Лебедева, который впервые опубликовали в The Daily Telegraph.
‘Baron Lebedev of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames & of Siberia in the Russian Federation is the gazetted name, style & title of the life barony conferred upon Evgeny Alexandrovich Lebedev’ pic.twitter.com/6g3ciISmTD— Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) November 22, 2020
Родившийся в Москве лорд Евгений Лебедев был добавлен и на сайт британского парламента: «Лорд Лебедев является пэром, который заседает под этим титулом в палате лордов с 19 ноября 2020 года». Ранее документ о присуждении титула подписала королева Елизавета II.
Пожаловать высокий титул россиянину, получившему британское гражданство всего 10 лет назад, рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон. О крепкой дружбе премьера и бизнесмена российского происхождения много писали британские СМИ. «Премьер-министр отправился в лондонский семейный дом Лебедева после победы на выборах 2019 года, чтобы отпраздновать 60-летие его отца Александра, бывшего разведчика КГБ», — например, указывает The Guardian.
Лебедев-младший живет в Великобритании с восьми лет. Он управляет газетами Evening Standard и Independent, которые его отец, предприниматель Александр Лебедев, купил в 2009 и 2010 годах.