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В британской палате лордов теперь будет заседать «барон Сибири» родом из КГБ

Издатель британских газет The Independent и Evening Standard официально стал «бароном Сибири» и членом британской палаты лордов.

«Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации», — цитирует 23 ноября журналистка Guardian Кэрол Кадвалладр официальный титул Евгения Лебедева, который впервые опубликовали в The Daily Telegraph.

Родившийся в Москве лорд Евгений Лебедев был добавлен и на сайт британского парламента: «Лорд Лебедев является пэром, который заседает под этим титулом в палате лордов с 19 ноября 2020 года». Ранее документ о присуждении титула подписала королева Елизавета II.

Пожаловать высокий титул россиянину, получившему британское гражданство всего 10 лет назад, рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон. О крепкой дружбе премьера и бизнесмена российского происхождения много писали британские СМИ. «Премьер-министр отправился в лондонский семейный дом Лебедева после победы на выборах 2019 года, чтобы отпраздновать 60-летие его отца Александра, бывшего разведчика КГБ», — например, указывает The Guardian.

Лебедев-младший живет в Великобритании с восьми лет. Он управляет газетами Evening Standard и Independent, которые его отец, предприниматель Александр Лебедев, купил в 2009 и 2010 годах.

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Комментарии (7)

iphonedimona
А в РФ барону поместье с крепостными пожаловали?
pum//ka
" В настоящее время наследственный титул барона присваивается только членам королевской семьи, а наиболее распространён титул пожизненного пэра в ранге барона, который даётся политикам и общественным деятелям с целью вызова в палату лордов."
Так что это "красивые фантики" за русские денежки....Молодец старушка Елизавета, и нефть не нужна - просто за бумажку деньги гребет.
22ilves
Почему - то вспомнился незабвенный Гамбринус Куприна "Православный? А за сколько?"
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