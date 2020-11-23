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На Дыбенко у курьера хитростью украли модную куртку. Доставщику в полиции раскрыли схему обмана

Курьер службы доставки ушёл в минус на 10,5 тысяч рублей после неудачной сделки в Невском районе Петербурга. Сотрудника обманули, показав ему поддельный чек на экране смартфона.

Как рассказал «Фонтанке» сам пострадавший 23 ноября, в субботу вечером он пришёл к 7 парадной дома № 22/1 по улице Дыбенко. Там он должен был передать чёрно-фиолетовую куртку за 10 400 рублей заказчику. Молодой человек лет 25 на вид примерил пуховик и остался доволен, после чего якобы оплатил покупку, показав действие в онлайн-банкинге. Оплата не проходила, курьер попросил чек. Покупатель его скинул сотрудницу службы на телефон.

Лишь на улице курьер понял, что его обманули. Он стал ждать покупателя на улице, через какое-то время он и его товарищ вышли из парадной. Обманутый доставщик начал преследование, по пути встретил полицейскую машину, всё объяснил, обратился за помощью, однако мошенники успели скрыться, вероятно, в метро. Уже в отделе курьеру рассказали о телеграм-боте, который штампует поддельные чеки на любую сумму.

Петербуржца в присвоенной куртке ищут.

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Комментарии (2)

ppky0323
Блин, чеки постоянно нужны, хорошо про бота подсказали...)))
gencon
Мошенничество в России легализовано партией жуликов и воров. Что делать ментам? Делать вид что занимаются ))
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