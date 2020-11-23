На Дыбенко у курьера хитростью украли модную куртку. Доставщику в полиции раскрыли схему обмана

Курьер службы доставки ушёл в минус на 10,5 тысяч рублей после неудачной сделки в Невском районе Петербурга. Сотрудника обманули, показав ему поддельный чек на экране смартфона.



Как рассказал «Фонтанке» сам пострадавший 23 ноября, в субботу вечером он пришёл к 7 парадной дома № 22/1 по улице Дыбенко. Там он должен был передать чёрно-фиолетовую куртку за 10 400 рублей заказчику. Молодой человек лет 25 на вид примерил пуховик и остался доволен, после чего якобы оплатил покупку, показав действие в онлайн-банкинге. Оплата не проходила, курьер попросил чек. Покупатель его скинул сотрудницу службы на телефон.

