На Дыбенко у курьера хитростью украли модную куртку. Доставщику в полиции раскрыли схему обмана

Курьер службы доставки ушёл в минус на 10,5 тысяч рублей после неудачной сделки в Невском районе Петербурга. Сотрудника обманули, показав ему поддельный чек на экране смартфона.
Как рассказал «Фонтанке» сам пострадавший 23 ноября, в субботу вечером он пришёл к 7 парадной дома
Лишь на улице курьер понял, что его обманули. Он стал ждать покупателя на улице, через какое-то время он и его товарищ вышли из парадной. Обманутый доставщик начал преследование, по пути встретил полицейскую машину, всё объяснил, обратился за помощью, однако мошенники успели скрыться, вероятно, в метро. Уже в отделе курьеру рассказали о телеграм-боте, который штампует поддельные чеки на любую сумму.
Петербуржца в присвоенной куртке ищут.