Иммунолог рассказал, сколько человек должно переболеть, чтобы прирост новых случаев COVID-19 в России остановился

Рост заболеваемости коронавирусом прекратится после того, как переболеет 60–70% населения. Об этом РИА Новости 23 ноября заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60–70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост. — Прим. ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», — подчеркнул Жемчугов.
Сегодня в России выявили рекордное количество заболевших — более 25 тысяч за сутки. Рекорд был поставлен и в Петербурге — почти 3 тысячи случаев за 24 часа. Правда, иммунолог говорит, что важнее следить за количеством смертей.
«Если она (цифра по количеству погибших. — Прим. ред.) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», — уточнил иммунолог.
В России за сутки подтвердили 361 смерть от коронавируса, в Петербурге — 20, однако снижение этой цифры уже традиционно происходит после выходных.