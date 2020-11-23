Иммунолог рассказал, сколько человек должно переболеть, чтобы прирост новых случаев COVID-19 в России остановился

Рост заболеваемости коронавирусом прекратится после того, как переболеет 60–70% населения. Об этом РИА Новости 23 ноября заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.



«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60–70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост. — Прим. ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», — подчеркнул Жемчугов.

