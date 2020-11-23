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Иммунолог рассказал, сколько человек должно переболеть, чтобы прирост новых случаев COVID-19 в России остановился

Рост заболеваемости коронавирусом прекратится после того, как переболеет 60–70% населения. Об этом РИА Новости 23 ноября заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60–70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост. — Прим. ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», — подчеркнул Жемчугов.

Сегодня в России выявили рекордное количество заболевших — более 25 тысяч за сутки. Рекорд был поставлен и в Петербурге — почти 3 тысячи случаев за 24 часа. Правда, иммунолог говорит, что важнее следить за количеством смертей.

«Если она (цифра по количеству погибших. — Прим. ред.) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», — уточнил иммунолог.

В России за сутки подтвердили 361 смерть от коронавируса, в Петербурге — 20, однако снижение этой цифры уже традиционно происходит после выходных.

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Комментарии (6)

Ну что, дожили?
Если, как говорили ранее, иммунитет сохраняется от 1 до 6 месяцев, то переболеть 70% должны успеть за пол года, иначе все будут болеть по кругу. И полумеры принимаемые правительством страны и регионов этот цикл нам уже обеспечили.
житель города П.
Странные заявления... А что, есть данные что сохраняется долговременный иммунитет? Насколько я знаю ученые говорят от месяца до полугода... А потом - опять(
victor_k
Иммунолог хренов.
В Китае на 1 миллиард 400 миллионов населения переболело всего 86 населения, а эпидемия практически остановлена.

Может быть, с россиянской медициной вообще и с иммунологами, в частности, что-то не так?..
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