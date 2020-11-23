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На выходных не умирают. Суточная смертность после воскресенья опять ушла в пике

После выходных суточная смертность показывает самые маленькие цифры. 23 ноября не стало исключением. По данным оперативного штаба, за воскресенье в России умер 361 человек, в Петербурге — 20.

Таким образом, с начала пандемии ковидными в Северной столице признаны уже почти 5 тысяч смертей, в стране — 36,5 тысяч. Если обратить внимание на график, отображающий суточную смертность от коронавируса в Петербурге, то в глаза бросаются «пробелы» по воскресеньям и понедельникам. Как правило, в эти дни количество умерших от COVID-19 стремится к нулю.

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Комментарии (5)

mangup
В 1976 году в дни массовых забастовок врачей смертность в колумбийской столице Боготе упала на 35%, а в Лос-Анджелесе на 18%. В Израиле в 1973 году во время забастовки смертность сократилась наполовину
Макс Никольский
'Дураки умирают по пятницам'(с) ;-)
260618801
"Им бы понедельники взять и отменить..."
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