На выходных не умирают. Суточная смертность после воскресенья опять ушла в пике

После выходных суточная смертность показывает самые маленькие цифры. 23 ноября не стало исключением. По данным оперативного штаба, за воскресенье в России умер 361 человек, в Петербурге — 20.



Таким образом, с начала пандемии ковидными в Северной столице признаны уже почти 5 тысяч смертей, в стране — 36,5 тысяч. Если обратить внимание на график, отображающий суточную смертность от коронавируса в Петербурге, то в глаза бросаются «пробелы» по воскресеньям и понедельникам. Как правило, в эти дни количество умерших от COVID-19 стремится к нулю.

