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Впервые за 11 лет россиянин выиграл итоговый турнир АТР. Это Медведев

Российский теннисист впервые за 11 лет победил в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). 22 ноября в Лондоне Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6, 6:4, сообщается на сайте АТР.

Медведев первый раз играл в финале этого престижного турнира. До этого он победил первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале – Рафаэля Надаля, второго теннисиста в мировой классификации.

В последний раз россиянин получил этот трофей в 2009 году. Это был Николай Давыденко.

Даниил Медведев — финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке (наряду с Маратом Сафиным), который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. Интервью со спортсменом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

василий теребонька
а россия проиграла 5:0 сербам. какая боль какая боль по братски проиграли пять на ноль!
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