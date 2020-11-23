Впервые за 11 лет россиянин выиграл итоговый турнир АТР. Это Медведев

Российский теннисист впервые за 11 лет победил в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). 22 ноября в Лондоне Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6, 6:4, сообщается на сайте АТР.

Медведев первый раз играл в финале этого престижного турнира. До этого он победил первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале – Рафаэля Надаля, второго теннисиста в мировой классификации.

В последний раз россиянин получил этот трофей в 2009 году. Это был Николай Давыденко.