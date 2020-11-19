Теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича, пока российских футболистов громили его соотечественники

Вторую победу подряд одержал российский теннисист Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Со счетом 6:3, 6:3 отечественный спортсмен обыграл сербского теннисита и первую ракетку мира Новака Джоковича.



Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Благодаря этой победе Медведев вышел в полуфинал итогового турнира. Таким образом он своеобразно «отомстил» Сербии за разгром сборной России в футболе, который проходил одновременно с теннисным матчем.



Даниил Медведев — финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке (наряду с Маратом Сафиным), который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.

