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Теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича, пока российских футболистов громили его соотечественники

Вторую победу подряд одержал российский теннисист Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Со счетом 6:3, 6:3 отечественный спортсмен обыграл сербского теннисита и первую ракетку мира Новака Джоковича.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Благодаря этой победе Медведев вышел в полуфинал итогового турнира. Таким образом он своеобразно «отомстил» Сербии за разгром сборной России в футболе, который проходил одновременно с теннисным матчем.

Даниил Медведев — финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке (наряду с Маратом Сафиным), который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.

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