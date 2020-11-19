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Сборная России по футболу потерпела крупнейшее поражение за 16 лет

Разгромом завершился для сборной России по футболу матч Лиги наций против Сербии, который проходил в Белграде в среду, 18 ноября. Российская команда уступила со счетом 0:5.

Голы за Сербию забили Неманя Радонич (10 минута), Лука Йович (25, 45), Душан Влахович (40) и Филип Младенович (64).

Это крупнейшее поражение сборной России с 2004 года, когда национальная команда уступила Португалии со счетом 1:7.

Отметим, что сборной России была важна победа в этой игре с точки зрения жеребьевки чемпионата мира-2022 года, чтобы сохранить место во второй корзине и получить более простых соперников на отборочном этапе турнира.

Российская национальная команда не может выиграть уже шесть матчей подряд. От игр из-за скандала с интимным видео отстранен капитан команды Артем Дзюба.

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Комментарии (7)

mavar
Играли как смогли. Что за состав? Заболотный, Ерохин, Миранчуки, Оздоев, центральные защитники, фамилии которых я даже вспоминать не хочу, и Гильерме. Это все пушной зверек. Саламыч себя изжил, и, не понял, что Дзюба на волевых смог бы вытащить этот матч. Жаль Жиркова и Караваева, что вляпались в историю.
glase
Проиграли ровно так , что бы сербы остались , а турки вылетели. А в лиге А нам делать нечего, там нас все обижать будут.
Савва Морозов
забавны псевдоэксперты и журналюги - шапками закидали сербов до матча и "наелись" - после. комментаторы, вообще, повеселили при 3:0: "нам бы один до перерыва забить"...нам и забили.
Семак, хоть тоже летит мимо ЛЧ, но он не побоялся публично сказать, что ему нужен Кокорин, а черчесов стал ерундой заниматься - загубил и так гнилой автомобиль. вот и весь уровень нашего футбола.
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