Сборная России по футболу потерпела крупнейшее поражение за 16 лет

Разгромом завершился для сборной России по футболу матч Лиги наций против Сербии, который проходил в Белграде в среду, 18 ноября. Российская команда уступила со счетом 0:5.



Голы за Сербию забили Неманя Радонич (10 минута), Лука Йович (25, 45), Душан Влахович (40) и Филип Младенович (64).



Это крупнейшее поражение сборной России с 2004 года, когда национальная команда уступила Португалии со счетом 1:7.



Отметим, что сборной России была важна победа в этой игре с точки зрения жеребьевки чемпионата мира-2022 года, чтобы сохранить место во второй корзине и получить более простых соперников на отборочном этапе турнира.

