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СМИ: Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на дачу ложных показаний

Следственный комитет проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, рассказал РИА Новости адвокат.

Как сообщает агентство 22 ноября, по словам Вадима Никулина, защитника предполагаемой сожительницы Захарова Ирины Стерховой, она написала соответствующее заявление в СК.

«Мы знаем, что в настоящий момент Следственным комитетом РФ проводится проверка по факту дачи заведомо ложных показаний семьей Захарова — супругой погибшего Маргаритой Захаровой, их сыном Валерием и братом погибшего, его также зовут Валерий. Соответствующее заявление в СК моя подзащитная направила в конце октября. Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело», — рассказал РИА Никулин.

Стерхова добивалась того, чтобы суд признал её потерпевшей по делу, поскольку «они жили как семья». Ей отказывали: формально она не приходилась Захарову женой или родственницей. Потерпевшие указывали, что знали Стерхову как женщину, сдававшую Захарову комнату.

Ефремов, как признал суд, напился, сел за руль и врезался в фургон в начале лета 2020 года. Водитель Сергей Захаров погиб. Сперва актер раскаялся, но затем им занялся адвокат Эльман Пашаев, и Ефремов не стал признавать вину, потому что ничего не помнит. Трое приглашенных Пашаевым свидетелей получили уголовные дела за дачу ложных показаний, а самого адвоката лишили статуса защитника. Схема защиты не сработала, и актер получил редкие для приговоров по смертельным ДТП 8 лет колонии.

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Комментарии (2)

Алешик
Бред,из пальца высосаный
kukuruzza
И что им за это будет?
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