СМИ: Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на дачу ложных показаний

Следственный комитет проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, рассказал РИА Новости адвокат.
Как сообщает агентство 22 ноября, по словам Вадима Никулина, защитника предполагаемой сожительницы Захарова Ирины Стерховой, она написала соответствующее заявление в СК.
«Мы знаем, что в настоящий момент Следственным комитетом РФ проводится проверка по факту дачи заведомо ложных показаний семьей Захарова — супругой погибшего Маргаритой Захаровой, их сыном Валерием и братом погибшего, его также зовут Валерий. Соответствующее заявление в СК моя подзащитная направила в конце октября. Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело», — рассказал РИА Никулин.
Стерхова добивалась того, чтобы суд признал её потерпевшей по делу, поскольку «они жили как семья». Ей отказывали: формально она не приходилась Захарову женой или родственницей. Потерпевшие указывали, что знали Стерхову как женщину, сдававшую Захарову комнату.