Умерших на Невском голубей пересчитают и оценят. Птицеубийца рискует попасть под уголовную ответственность

В Смольном подключились к вопросу о массовой и, очевидно, насильственной гибели голубей в Петербурге. Утром 20 ноября мёртвых и как будто прибитых к земле птиц считали на Невском проспекте, к вечеру они исчезли.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, специалисты проинспектировали территорию у станции метро «Гостиный двор», но не нашли ни одной мёртвой птицы. Зрелище умирающих голубей портило настроение горожанам в пятницу утром, читатели писали, что видели больше десятка.



Впрочем, уже к обеду напоминание о неприятной картине можно было заметить только в мусорном баке — от тушек успели избавиться, но остались фотографии. Они помогут определить количество жертв среди пернатых и подсчитать ущерб для окружающей среды.

