Умерших на Невском голубей пересчитают и оценят. Птицеубийца рискует попасть под уголовную ответственность

В Смольном подключились к вопросу о массовой и, очевидно, насильственной гибели голубей в Петербурге. Утром 20 ноября мёртвых и как будто прибитых к земле птиц считали на Невском проспекте, к вечеру они исчезли.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, специалисты проинспектировали территорию у станции метро «Гостиный двор», но не нашли ни одной мёртвой птицы. Зрелище умирающих голубей портило настроение горожанам в пятницу утром, читатели писали, что видели больше десятка.
Впрочем, уже к обеду напоминание о неприятной картине можно было заметить только в мусорном баке — от тушек успели избавиться, но остались фотографии. Они помогут определить количество жертв среди пернатых и подсчитать ущерб для окружающей среды.
Судя по записи с камеры наблюдения, ответственной за него является девушка в красных штанах и белых ботинках. Она высыпала у метро крошки и спешно удалилась, слетевшиеся голуби вскоре после «завтрака» начали сталкиваться друг с другом в воздухе и падать замертво.
«Выявленные факты, опубликованные в СМИ, могут свидетельствовать о признаках жестокого обращения с животными, что является уголовно наказуемым деянием и требует расследования органами полиции», - сообщили в комитете. Смольный просит правоохранителей установить личность нарушителя.
«Фонтанка», в свою очередь, также обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области и комитет по благоустройству. Оперативно отреагировать ведомства не смогли.