Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

С утра 20 ноября в редакцию «Фонтанки» поступают письма читателей: на площади у Гостиного двора, где стоит праздничная инсталляция, десятки мертвых птиц. «Между выходом из метро и новогодней елкой лежат тушки забитых голубей. Не кучно, на определенной площади. У одного течет кровь. Остальные лежат, как будто их прибивали к земле», — написала петербурженка Ольга. «Первый раз вижу такое, неприятно, — добавила она. — Сообщила сотрудникам Росгвардии в метро, но это не их территория. Сообщила патрулю полиции около Думы — обещали разобраться».

После этого сообщения в редакцию пришло еще несколько писем с подобным содержанием. «12–15 мертвых голубей, лежащих в одинаковых позах, — лапы сзади и головы набок», — говорилось, например, в одном из них. На место отправился корреспондент «Фонтанки». Однако на момент его прибытия мертвых птиц уже не было. Лишь пара тушек лежала в урне неподалеку от Гостиного двора.

В ГУ МВД России по городу и области изданию сообщили, что от граждан по этому поводу в полицию обращений не поступало.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Центрального района, где также заявили, что никто из горожан об этом не сообщал, но проводится проверка, предполагающая просмотр записей с камер.

К работе подключились и сотрудники комитета по природопользованию Петербурга. «Специалисты будут выезжать на осмотр на предмет выявления нарушений с точки зрения природоохранного законодательства (или их отсутствия)», — прокомментировали в городском ведомстве. Помимо этого издание направило запрос в комитет по благоустройству Петербурга.

