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«Как будто их прибивали к земле». Полиции Петербурга сообщили о массовой гибели голубей на Невском

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

С утра 20 ноября в редакцию «Фонтанки» поступают письма читателей: на площади у Гостиного двора, где стоит праздничная инсталляция, десятки мертвых птиц.

«Между выходом из метро и новогодней елкой лежат тушки забитых голубей. Не кучно, на определенной площади. У одного течет кровь. Остальные лежат, как будто их прибивали к земле», — написала петербурженка Ольга.

«Первый раз вижу такое, неприятно, — добавила она. — Сообщила сотрудникам Росгвардии в метро, но это не их территория. Сообщила патрулю полиции около Думы — обещали разобраться».

После этого сообщения в редакцию пришло еще несколько писем с подобным содержанием. «12–15 мертвых голубей, лежащих в одинаковых позах, — лапы сзади и головы набок», — говорилось, например, в одном из них.

На место отправился корреспондент «Фонтанки». Однако на момент его прибытия мертвых птиц уже не было. Лишь пара тушек лежала в урне неподалеку от Гостиного двора.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото:


Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Фото:


Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Фото:


Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Фото:


Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Фото:


Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

В ГУ МВД России по городу и области изданию сообщили, что от граждан по этому поводу в полицию обращений не поступало.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Центрального района, где также заявили, что никто из горожан об этом не сообщал, но проводится проверка, предполагающая просмотр записей с камер.

К работе подключились и сотрудники комитета по природопользованию Петербурга. «Специалисты будут выезжать на осмотр на предмет выявления нарушений с точки зрения природоохранного законодательства (или их отсутствия)», — прокомментировали в городском ведомстве. Помимо этого издание направило запрос в комитет по благоустройству Петербурга.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (24)

Komarinsk2019
Странные комментаторы, вы же этим дышите, по этому ходите! Дело же не только в голубях. Дело в том, чтобы разобраться, чтобы в следующий раз не потравили людей.
USSR_forever
в нормальных странах таких птиц забирают на исследование причин смерти в специальных лабораториях специальные службы.... но эта страна к ним не относится.
Njura
Читаешь комментарии и кажется, что людей вокруг не осталось, монстры какие-то бездушные. Видимо, господь за это и посылает им коронавирус и прочие напасти.
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