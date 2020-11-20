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Птицеубийца с Гостиного двора попала на видео. Голубей отравила девушка

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Массовой гибели голубей у Гостиного двора Петербург обязан молодой девушке в красных штанах и белых ботинках. Момент убийства птиц неизвестным ядом попал на видео.

Камера уличного наблюдения выхватила эпизод с разбрасыванием отравленного корма у станции метро «Гостиный двор» утром 20 ноября. Девушка высыпала из пакета крошки и спешно удалилась.

«Фонтанка.ру»

Через пять минут после приема пищи голуби попадали замертво. Читатели «Фонтанки» сообщали о десятках жертв. Прохожие также передали информацию в полицию.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Yksy
Терпеть не могу голубей.
Но убивать??
Oleg_I
Как нарисовать себе от 3 до 5 лет, не прилагая никаких усилий.
кто-то страшный
А народец-то звереет.

Думаю, вскорости еще и не такое увидим.
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