Текст Дмитрия Глуховского, написанный для «Тотального диктанта», экранизирует победитель «Кинотавра»

Текст Дмитрия Глуховского, написанный для акции «Тотальный диктант-2021», экранизируют. О том, что рассказ ляжет в основу короткометражки под названием «Обещания», организаторы акции по проверке грамотности сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» 20 ноября.



Режиссёром ленты станет Лана Влади, получившая Гран-при конкурса «Короткий метр» на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. Её работа «Сера» была снята по одноимённому рассказу Глуховского и повествовала о женщине-полицейском, которая взялась за расследование убийства в Норильске. О чём именно будет новый фильм — пока что не сообщается. Организаторы «Тотального диктанта» говорили о том, что написанный для акции текст их удивил: он вышел не мрачным, а «очень личным, трогательным и нетипичным для автора».

