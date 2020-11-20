Текст Дмитрия Глуховского, написанный для «Тотального диктанта», экранизирует победитель «Кинотавра»

Текст Дмитрия Глуховского, написанный для акции «Тотальный диктант-2021», экранизируют. О том, что рассказ ляжет в основу короткометражки под названием «Обещания», организаторы акции по проверке грамотности сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» 20 ноября.
Режиссёром ленты станет Лана Влади, получившая Гран-при конкурса «Короткий метр» на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. Её работа «Сера» была снята по одноимённому рассказу Глуховского и повествовала о женщине-полицейском, которая взялась за расследование убийства в Норильске. О чём именно будет новый фильм — пока что не сообщается. Организаторы «Тотального диктанта» говорили о том, что написанный для акции текст их удивил: он вышел не мрачным, а «очень личным, трогательным и нетипичным для автора».
«Короткометражное кино покажут участникам перед диктантом, а затем картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей», — пообещали представители «Тотального диктанта». Акция по всей стране пройдёт 10 апреля 2021 года.
Организовывать площадки за рубежом весной создателям проекта придётся самостоятельно. Поддерживать их после оглашения имени автора текста отказалось Россотрудничество. Руководитель ведомства Евгений Примаков 11 ноября в Telegram написал о том, что агентству с акцией в этом году «не по пути». Как уверил Дмитрий Глуховский, первоначально в посте объяснялась причина такого решения: автора серии книг «Метро» и романа «Текст» назвали «русофобом».