«Это очень личная и трогательная, нетипичная для автора история», — уточняется в сообщении.

Писатель Дмитрий Глуховский станет автором «Тотального диктанта»-2021. Об этом сообщается в официальном паблике проекта. Планируется, что участники со всей России напишут его текст под диктовку 10 апреля будущего года.

10 ноября директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила ТАСС , что от Глуховского организаторы изначально ждали «чего-то сурового, жесткого, апокалиптического», подтвердил такой заказ и сам писатель. Но предпочел поступить по-другому.

«Я подумал, что раз уж апокалиптическая обстановка сама себя реализовала, то как-то размышлять и фантазировать на эту тему уже бессмысленно и не очень интересно, — приводит агентство слова писателя. — Мне хотелось, наоборот, что-то совершенно не фантастическое на этот раз предложить и даже не жанровое, не очень развлекательное, а просто какую-то живую историю».



Напомним, в этом году автором текста для «Тотального диктанта» был писатель Андрей Геласимов, а столицей проведения акции — Петербург. Изначально планировалось, что главной площадкой мероприятия станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, но потом локация стала работать в онлайн-режиме из-за коронавируса.



Голосование за столицу диктанта-2021 ведется до 24 ноября. Среди претендентов — Ижевск, Томск, Рязань, Нур-Султан (Казахстан), Волгоград, Ярославль, Калининград, Стамбул (Турция), Майкоп, Берлин (Германия), Саранск, Салехард и Якутск.

