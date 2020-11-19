Петербургский борец с геями выгнал в онлайн ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Сорвать показ не вышло

13-й кинофестиваль «Бок о бок» сдал Роспотребнадзору и полиции активист, который пристально следит за квир-мероприятиями в Петербурге. Расписание фильмов существенно изменить не удалось.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 19 ноября Октябрьский райсуд рассмотрел материалы, составленные инспекторами Роспотребнадзора после визита на открытие кинофестиваля в лофт-особняк «Пальма».

Представитель ведомства Ланько объяснила, что соблюдением ковидных ограничений на мероприятии озаботились после предупреждения от Адмиралтейского УМВД, которому 12 ноября дал наводку Булатов Т. Г. Горожанина беспокоило, что в переулке Пирогова собирается слишком много людей без масок, но в большей степени взволновал проходящий там «фестиваль половых извращенцев ЛГБТ».