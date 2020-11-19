Петербургский борец с геями выгнал в онлайн ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Сорвать показ не вышло

13-й кинофестиваль «Бок о бок» сдал Роспотребнадзору и полиции активист, который пристально следит за квир-мероприятиями в Петербурге. Расписание фильмов существенно изменить не удалось.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 19 ноября Октябрьский райсуд рассмотрел материалы, составленные инспекторами Роспотребнадзора после визита на открытие кинофестиваля в лофт-особняк «Пальма».
Представитель ведомства Ланько объяснила, что соблюдением ковидных ограничений на мероприятии озаботились после предупреждения от Адмиралтейского УМВД, которому 12 ноября дал наводку Булатов Т. Г. Горожанина беспокоило, что в переулке Пирогова собирается слишком много людей без масок, но в большей степени взволновал проходящий там «фестиваль половых извращенцев ЛГБТ».
Реакция оказалась незамедлительной. Как рассказали «Фонтанке» организаторы, сотрудники Роспотребнадзора пришли в сопровождении полицейских, последние потребовали от присутствующих освободить помещение, в котором должен был состояться кинопоказ, и применили физическую силу.
В списке нарушений: отсутствие входного фильтра, социальной дистанции и контроля за использованием СИЗ. В протоколе указано, что воздух не обеззаражен, кресла в кинозале стоят ближе положенных 1,5 метров, а в санузле вместо антисептика стоит жидкость для мытья посуды.
Организаторы контраргументировали безуспешно. Суд приостановил деятельность ООО «Международный кинофестиваль Бок о бок» на 15 суток. Фактически они исчисляются с 12 ноября и захватывают неделю, на которую намечен кинопоказ.
PR-менеджер мероприятия Алина Пчелинцева уточнила, что после хлопотного открытия кинофестиваль перевели в онлайн, фактически он прошёл. «Решение суда будем обжаловать», — добавила она.
Фестиваль привлёк внимание полиции ещё до своего старта, а на следующий день досталось Zoom cafe, которое организаторы собирались, но так и не привлекли в качестве партнёра. Полицейские нагрянули туда по заявлению Тимура Булатова. Он же в прошлом году отправлял правоохранителей на феминистский фестиваль «Ребра Евы», сдавал кандидата в депутаты МО «Светлановское». Его фамилия звучала на сорванных съемках клипа на песню «Бесит» группы Pussy Riot.