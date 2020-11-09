ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» в Петербурге проверяет полиция. Хотя до мероприятия еще три дня

В Петербурге организаторов ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» вызвали на проверку в прокуратуру и полицию. Об этом «Фонтанке» 9 ноября сообщила одна из организаторов Гуля Султанова.



Жалоба поступила до начала мероприятия, которое должно пройти с 12 по 19 ноября.



«Видимо, было какое-то заявление, от [депутата Госдумы Виталия] Милонова или еще от кого-то. Это настолько абсурдно, что сами проверяющие говорят, что не понимают, что они делают, но им нужно отработать [жалобу]», — рассказала Султанова.



Она пояснила, что уже дала все объяснения представителям ведомств. Ей задавали вопросы о допуске на мероприятие несовершеннолетних, а также о соблюдении ограничений по нераспространению коронавируса.

