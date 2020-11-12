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12.11.2020 20:16
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На ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» пришли полиция и Роспотребнадзор. Организаторы отменили офлайн-показ

В Петербурге организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» были вынуждены отменить «живой» показ фильма после того, как мероприятие прибыли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Об этом 12 ноября сообщила один из организаторов Анна Пчелинцева.

Официальная причина визита Роспотребнадзора — проверка соблюдения мер противодействия COVID-19. Пришедшие сотрудники полиции, по словам организаторов, потребовали от присутствующих освободить помещение, в котором должен был состояться кинопоказ, и применили физическую силу.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

«На данный момент организаторы пытаются выяснить, в чем причина, однако ради безопасности зрителей сегодняшний офлайн-показ отменен», — сообщила организатор. Однако онлайн-трансляция показов состоится, пояснила Пчелинцева.

За три дня до начала фестиваля организаторов вызвали в полицию и прокуратуру для проведения проверки по жалобе. В частности, она касалась допуска несовершеннолетних и соблюдения «антивирусных» мер безопасности.

В пресс-службе МВД пояснили, что не могут комментировать работу другого ведомства. По информации «Фонтанки», утром 12 ноября QR-код фестиваля «Бок о бок» был аннулирован. Полномочиями по выдаче QR-кодов занимается центр развития и поддержки предпринимательства.

Напомним, QR-код означает согласие компании исполнять коронавирусные правила безопасности. Он необходим для всех предприятий, работающих во время режима повышенной готовности. Его отсутствие является нарушением и грозит штрафами.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
Кто бы сомневался что они туда придут?)))🤣
ded morze
С переди...с зади...с боку это как на потолке.
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