Официальная причина визита Роспотребнадзора — проверка соблюдения мер противодействия COVID-19. Пришедшие сотрудники полиции, по словам организаторов, потребовали от присутствующих освободить помещение, в котором должен был состояться кинопоказ, и применили физическую силу.

В Петербурге организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» были вынуждены отменить «живой» показ фильма после того, как мероприятие прибыли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Об этом 12 ноября сообщила один из организаторов Анна Пчелинцева.

«На данный момент организаторы пытаются выяснить, в чем причина, однако ради безопасности зрителей сегодняшний офлайн-показ отменен», — сообщила организатор. Однако онлайн-трансляция показов состоится, пояснила Пчелинцева.

За три дня до начала фестиваля организаторов вызвали в полицию и прокуратуру для проведения проверки по жалобе. В частности, она касалась допуска несовершеннолетних и соблюдения «антивирусных» мер безопасности.

В пресс-службе МВД пояснили, что не могут комментировать работу другого ведомства. По информации «Фонтанки», утром 12 ноября QR-код фестиваля «Бок о бок» был аннулирован. Полномочиями по выдаче QR-кодов занимается центр развития и поддержки предпринимательства.

Напомним, QR-код означает согласие компании исполнять коронавирусные правила безопасности. Он необходим для всех предприятий, работающих во время режима повышенной готовности. Его отсутствие является нарушением и грозит штрафами.