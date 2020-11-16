«Бок о бок», но не в Zoom. Роспотребнадзор закрыл кафе, заподозренное в партнерстве с ЛГБТ-фестивалем

Роспотребнадзор по Петербургу закрыл Zoom cafe на Гороховой улице. Как следует из протокола ведомства от 13 ноября (есть в распоряжении «Фонтанки»), основанием для приостановки деятельности стало несоблюдение социальной дистанции и ряд других нарушений коронавирусного режима. Но, по мнению владельцев, за молниеносным и суровым наказанием просматривается забота не только о здоровье, но и о моральном облике посетителей.

О том, что сотрудники Роспотребнадзора и полиции могли принять бар за место проведения скандального ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», владелец Zoom cafe (ООО «Стар-гранд») Павел Штейнлухт рассказал уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге Александру Абросимову 16 ноября (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

По его словам, вечером 13 ноября в его заведении проходила настоящая спецоперация. Сначала в кафе зашли 10 человек, заказали напитки и принялись их употреблять, нарушая социальную дистанцию и не реагируя на замечания сотрудников. Через несколько минут нагрянули сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полиции. Зафиксировав отсутствие масок на посетителях и не найдя запаса СИЗ, дезинфекторов и обеззараживателей воздуха, приостановили деятельность заведения. Шанса объясниться не дали, утверждает предприниматель. При этом, по его словам, недавние клиенты могли оказаться не случайными. «Показательно, что некоторые из указанных лиц при расчёте ссылались на тот факт, что «им дали только 500 рублей», за одного из посетителей доплату по счёту произвёл сотрудник полиции», — отмечает предприниматель. Сама проверка стандартов безопасности не является исключительной процедурой. Роспотребнадзор наравне с комитетами Смольного уполномочен проводить контроль за соблюдением коронавирусных правил. Но приостановка деятельности является крайней мерой и используется лишь в случае угрозы жизни или здоровью людей. В иных случаях проверяющие ведомства ограничиваются штрафом, а в случае незначительных нарушений и вовсе предупреждением.

По мнению Павла Штейнлухта, причиной беспрецедентной меры могло быть изначальное подозрение, что Zoom cafe стало площадкой для проведения ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Во всяком случае, основанием для визита полиции (КУСП приложен к обращению к бизнес-омбудсмену) стало заявление некоего Тимура Булатова с таким предположением. К слову, сам фестиваль «Бок о бок» также был закрыт из-за несоблюдения коронавирусных правил. 12 ноября, сотрудники Роспотребнадзора и полиции прибыли в кинозал, где должен был проходить показ, и опечатали здание из-за выявленных нарушений. После этого организаторы решили перенести мероприятие в онлайн. В афише в том числе говорилось, что ряд презентаций пройдет в формате Zoom, то есть с использованием популярной платформы для организации аудио- и видеоконференций. Павел Штейнлухт просит бизнес-омбудсмена помочь полиции и Роспотребнадзору разобраться с «подменой понятий» и оказать содействие в снятии запрета вести деятельность с ООО «Стар-гранд». В аппарате Александра Абросимова подтвердили, что получили обращение и рассматривают его.