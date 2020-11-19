Местные жители проголосовали против строительства жилья для судей около гостиницы «Охтинская»

В Петербурге муниципальное образование «Большая Охта» провело опрос жителей о застройке участка набережной около гостиницы «Охтинская», где планируется возвести жилье для судей Верховного суда. Против высказались 99,3% опрошенных. Об этом 19 ноября «Фонтанке» рассказал глава МО Николай Паялин.

Всего в опросе приняли участие 3022 человека — это 35% избирателей округа. Из них 3002 (99,3%) высказались против застройки, и 20 человек (0,7%) — за. Результаты будут направлены в комитет по градостроительству и архитектуре. Опрос проводили с 5 по 13 ноября.

«Мы (совет МО) сейчас приняли две законодательные инициативы. Первая — о внесении изменений в Генплан и изменении функциональной зоны с деловой (Д) на рекреационную (Р2). Вторая — о включении территории в перечень зеленых насаждений общего пользования», — сказал Паялин. Инициативы будут направлены на рассмотрение в Заксобрание города. Органы местного самоуправления не являются участниками слушаний. Поэтому муниципалитет напишет разъяснения для жителей, как подавать свои предложения по изменению в правила землепользования и застройки (этот документ более точно, чем Генплан, определяет, что можно или нельзя строить и в каких объемах). Глава совета добавил, что в заявке есть графа «основание», и результаты опроса помогут петербуржцам аргументировать свою позицию. В настоящее время муниципалитет планирует переговоры с представителями бизнеса о строительстве на этом месте парка на основании частно-муниципального партнерства. В том числе, переговоры ведутся и с «Роснефтью». Напомним, в июне 2020 года стало известно, что на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для Верховного суда.