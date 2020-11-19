Местные жители проголосовали против строительства жилья для судей около гостиницы «Охтинская»

В Петербурге муниципальное образование «Большая Охта» провело опрос жителей о застройке участка набережной около гостиницы «Охтинская», где планируется возвести жилье для судей Верховного суда. Против высказались 99,3% опрошенных. Об этом 19 ноября «Фонтанке» рассказал глава МО Николай Паялин.
Всего в опросе приняли участие 3022 человека — это 35% избирателей округа. Из них 3002 (99,3%) высказались против застройки, и 20 человек (0,7%) — за. Результаты будут направлены в комитет по градостроительству и архитектуре. Опрос проводили с 5 по 13 ноября.
«Мы (совет МО) сейчас приняли две законодательные инициативы. Первая — о внесении изменений в Генплан и изменении функциональной зоны с деловой (Д) на рекреационную (Р2). Вторая — о включении территории в перечень зеленых насаждений общего пользования», — сказал Паялин. Инициативы будут направлены на рассмотрение в Заксобрание города.
Органы местного самоуправления не являются участниками слушаний. Поэтому муниципалитет напишет разъяснения для жителей, как подавать свои предложения по изменению в правила землепользования и застройки (этот документ более точно, чем Генплан, определяет, что можно или нельзя строить и в каких объемах). Глава совета добавил, что в заявке есть графа «основание», и результаты опроса помогут петербуржцам аргументировать свою позицию.
В настоящее время муниципалитет планирует переговоры с представителями бизнеса о строительстве на этом месте парка на основании частно-муниципального партнерства. В том числе, переговоры ведутся и с «Роснефтью».
Напомним, в июне 2020 года стало известно, что на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для Верховного суда.
Локация строительства Судебного квартала изменилась после решения разбить вдоль проспекта Добролюбова парк, который получил неформальное название «Тучков буян». Здания суда, а также судебного департамента планируется возвести на Смольной набережной — на месте бывшего «сада на Неве», исключенного из перечня скверов. Жилье для судей туда не поместилось, и его хотят построить на участке около гостиницы «Охтинская».
Как отмечала «Фонтанка», отведенная под жилье для судей территория во времена до Петербурга была частью шведского города Ниен. На противоположном берегу Охты высилась крепость Ниеншанц, где в ходе попытки построить «Охта центр» на средства «Газпром нефти» были проведены масштабные и дорогие археологические раскопки (сейчас компания готовит там проект нового комплекса). На территории же Ниена столь масштабных работ не было. Будут ли они проводиться в достаточном объеме и не поставит ли это под угрозу сроки реализации проекта переезда высших судов, пока не известно.