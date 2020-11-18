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В Петербурге суд отлучил от общества и Интернета девятиклассника, просившего 11-летку о неприличном

Василеостровский районный суд определил в домашние застенки юного петербуржца, которого поймали на интересе к детской порнографии. По версии следствия, контент он добывал сам через социальную сеть.

О мере пресечения 18 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Процесс прошёл в закрытом режиме из-за возраста обвиняемого. Девятиклассника коррекционной школы отправили под домашний арест почти на два месяца. В квартире без средств связи он должен оставаться до 9 января.

Школьнику предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, он с двух аккаунтов общался с 11-летней жительницей Ульяновска, которую уговорил прислать снимок в стиле «ню», а потом шантажировал, вынуждая поставлять интимные фотографии на регулярной основе. Правоохранители не исключают, что девочка-подросток из Ульяновска могла быть не единственной жертвой петербуржца.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
"Девятиклассника коррекционной школы отправили под домашний арест почти на два месяца. В квартире без средств связи он должен оставаться до 9 января."

Ничего не понял, у подростка есть отдельная квартира без средств связи?
Или как будет контролироваться режим?
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