В Петербурге суд отлучил от общества и Интернета девятиклассника, просившего 11-летку о неприличном

Василеостровский районный суд определил в домашние застенки юного петербуржца, которого поймали на интересе к детской порнографии. По версии следствия, контент он добывал сам через социальную сеть.



О мере пресечения 18 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Процесс прошёл в закрытом режиме из-за возраста обвиняемого. Девятиклассника коррекционной школы отправили под домашний арест почти на два месяца. В квартире без средств связи он должен оставаться до 9 января.

Школьнику предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, он с двух аккаунтов общался с 11-летней жительницей Ульяновска, которую уговорил прислать снимок в стиле «ню», а потом шантажировал, вынуждая поставлять интимные фотографии на регулярной основе. Правоохранители не исключают, что девочка-подросток из Ульяновска могла быть не единственной жертвой петербуржца.