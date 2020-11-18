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Обнаженные фото ульяновской школьницы привели уголовный розыск в петербургскую квартиру

Девятиклассник из коррекционной школы задержан в Петербурге за совращение ульяновской школьницы с помощью соцсетей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября, в полицию Ульяновска 6 ноября пришла 39-летняя швея. Она случайно увидела слишком взрослую переписку своей 11-летней дочери в социальной сети «ВКонтакте» с двумя «друзьями» Александром и Максимом. В апреле они уговорили девочку прислать им своё фото в стиле ню. А затем стали шантажировать её ими с требованием и дальше присылать подобные изображения.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить местоположение устройств, с которых пятикласснице делали неприличные предложения. Они оказались в квартире дома на Наличной улице, где проживает учащийся 9-го класса коррекционной школы, скрывавшийся под никами Александра и Максима.

У него 17 ноября оперативники «детского» отдела главка изъяли мобильные телефоны, с которых молодой человек вел переписку и где хранил фото.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В настоящее время полиция устанавливает других возможных жертв школьника.

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Комментарии (2)

i224
Хорошую статью подобрали школьнику, за "покажи сиськи". Слишком молодой для "развратные действия", а под "изнасилование малолетней" - подойдет.
bluxer
Фото не могут быть обнаженными.
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