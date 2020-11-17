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Путин: Статус Нагорного Карабаха будет определён в будущем

Статус-кво Нагорного Карабаха сохраняется, вопрос о его независимости может быть решён только после нормализации жизни в регионе во всех аспектах, в том числе, между людьми на бытовом уровне. Об этом 17 ноября заявил президент Владимир Путин.

«Проблема существует: окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились, что мы сохраняем статус-кво, существующее положение. Что будет дальше — предстоит решить будущим руководителям, участникам этого процесса. Но на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия для определения статуса Карабаха», — сказал президент, отвечая на вопросы телеканала «Россия-24». «Нужно, чтобы люди почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, и душу, а до этого стоит подумать о безопасности беженцев, возвращающихся с обеих сторон», — подчеркнул он.

Сам вопрос о независимости Карабаха, особенно непризнание его суверенитета Арменией, был существенным фактором в ходе только что завершённых кровопролитного конфликта и повлиял на его восприятие, добавил Путин.

«Главное, удалось прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше 4 тыс. человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, — отметил российский лидер. — <...> Очень важно, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей. И это создаёт хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже сейчас смотрит на будущее Нагорного Карабаха — 17 ноября он заявил, что особого статуса в составе Азербайджана у непризнанной республики не будет.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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Комментарии (3)

260642921
Ну и что, что я обещал, я же не сделал (с) В. М. Черномырдин. Человек и пароход.
Иван 2пырьев
Ага, главный эксперт выступил. Нож Эрдогана за сбитый самолет еще не вытащил, а уже поучает.
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