Путин: Статус Нагорного Карабаха будет определён в будущем

Статус-кво Нагорного Карабаха сохраняется, вопрос о его независимости может быть решён только после нормализации жизни в регионе во всех аспектах, в том числе, между людьми на бытовом уровне. Об этом 17 ноября заявил президент Владимир Путин.

«Проблема существует: окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились, что мы сохраняем статус-кво, существующее положение. Что будет дальше — предстоит решить будущим руководителям, участникам этого процесса. Но на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия для определения статуса Карабаха», — сказал президент, отвечая на вопросы телеканала «Россия-24». «Нужно, чтобы люди почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, и душу, а до этого стоит подумать о безопасности беженцев, возвращающихся с обеих сторон», — подчеркнул он.