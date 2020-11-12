Лавров: Турецких миротворцев в Карабахе не будет
Министр иностранных дел России призвал не искажать достигнутые договоренности по перемирию в Карабахе.
«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого мониторингового центра на территории Азербайджана, которая не приближена к Карабаху. <...> Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.
Он отметил, что «с изумлением» читает некоторые оценки переговоров президентов РФ и Азербайджана, а также премьера Армении. Лавров заверил, что миссия российских миротворцев уже развертывается в непризнанной республике.
Участие турецких военных в миссии в Карабахе опровергли сегодня и в Кремле. При этом министр обороны Турции намекнул на такую возможность.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».