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12.11.2020 13:03
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Лавров: Турецких миротворцев в Карабахе не будет

Министр иностранных дел России призвал не искажать достигнутые договоренности по перемирию в Карабахе.

«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого мониторингового центра на территории Азербайджана, которая не приближена к Карабаху. <...> Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.

Он отметил, что «с изумлением» читает некоторые оценки переговоров президентов РФ и Азербайджана, а также премьера Армении. Лавров заверил, что миссия российских миротворцев уже развертывается в непризнанной республике.

Участие турецких военных в миссии в Карабахе опровергли сегодня и в Кремле. При этом министр обороны Турции намекнул на такую возможность.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».

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Комментарии (4)

shushu
Ну да, вот Шуша - это Карабах, а она у Азербайджана. Вопрос, надо ли Алиеву сейчас запускать туда турков и сможет ли он сильно сопротивляться, если они захотят "понаблюдать"
doorbal_
Карабах так то теперь вроде как уже и Азербайджанский частично не? Граница то не манкирована. Стало быть Турки могут быть на территории которую Азербайджан обозначит своей по своему разумению, как бы этому гражданин Лавров, этнический армянин, не противился
260657101
Интересно кому верить? Вчерашнему Эрдогану который заявил, что :"Турецкие военные будут действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские.".
Или Лаврову, и что будет если все таки турецкие военные физически появятся в Карабахе? Лавров подумал об этом?
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