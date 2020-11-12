Лавров: Турецких миротворцев в Карабахе не будет

Министр иностранных дел России призвал не искажать достигнутые договоренности по перемирию в Карабахе.

«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого мониторингового центра на территории Азербайджана, которая не приближена к Карабаху. <...> Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.

Он отметил, что «с изумлением» читает некоторые оценки переговоров президентов РФ и Азербайджана, а также премьера Армении. Лавров заверил, что миссия российских миротворцев уже развертывается в непризнанной республике.