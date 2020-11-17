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Алиев: У Карабаха не будет особого статуса

У непризнанной республики Нагорный Карабах не будет особого статуса в составе Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — цитирует Алиева 17 ноября ТАСС.

По его словам, армянскому населению Карабаха будут гарантированы те же права, что и другим жителям республики. Алиев подчеркнул, что Азербайджан рассматривает армян Карабаха как своих граждан.

Накануне посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы допустил «культурную автономию для армянского населения» непризнанной республики.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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Комментарии (1)

ded morze
Как так ? А референдум.назначение марионеточного режима.гумкомвои.покупка оружия в Военторге....Это же такое благо.
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