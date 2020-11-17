Алиев: У Карабаха не будет особого статуса

У непризнанной республики Нагорный Карабах не будет особого статуса в составе Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — цитирует Алиева 17 ноября ТАСС.

По его словам, армянскому населению Карабаха будут гарантированы те же права, что и другим жителям республики. Алиев подчеркнул, что Азербайджан рассматривает армян Карабаха как своих граждан.

Накануне посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы допустил «культурную автономию для армянского населения» непризнанной республики.