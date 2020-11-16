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16.11.2020 17:16
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Беглов: коронавирус не отступает, лекарства исчезают, но система здравоохранения Петербурга выдерживает испытание

Губернатор Александр Беглов подвел итоги прошлой недели. Темой номер один, по его словам, остается борьба с пандемией — коронавирус не отступает.

«По требованию Роспотребнадзора ввели новые ограничения для защиты жизни и здоровья горожан. Система здравоохранения пока выдерживает испытание, но нагрузка каждый день возрастает. В декабре введем в строй три новых стационара. Наши фармпредприятия увеличили выпуск лекарств, которые исчезают из аптек из-за ажиотажного спроса, — рассказал градоначальник на своей странице «ВКонтакте» 16 ноября. — В ближайшее время начнется выдача бесплатных лекарств тем, кто лечится от коронавируса дома».

Тем временем в Петербурге кончаются койки для заболевших COVID-19: по состоянию на утро свободны были меньше 10%. Коронавирус уже преодолел новый рубеж в 2000 заболевших за сутки.

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Комментарии (6)

lsv.spb
"На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Осень, друзья мои, прекрасная московская осень, но барометр у всех советских людей показывает «ясно»!" (Покровские ворота)
Blablabla
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
Cashmare
хороший у нас губернатор, и инициалы у него интересные
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