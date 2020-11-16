Беглов: коронавирус не отступает, лекарства исчезают, но система здравоохранения Петербурга выдерживает испытание
Губернатор Александр Беглов подвел итоги прошлой недели. Темой номер один, по его словам, остается борьба с пандемией — коронавирус не отступает.
«По требованию Роспотребнадзора ввели новые ограничения для защиты жизни и здоровья горожан. Система здравоохранения пока выдерживает испытание, но нагрузка каждый день возрастает. В декабре введем в строй три новых стационара. Наши фармпредприятия увеличили выпуск лекарств, которые исчезают из аптек из-за ажиотажного спроса, — рассказал градоначальник на своей странице «ВКонтакте» 16 ноября. — В ближайшее время начнется выдача бесплатных лекарств тем, кто лечится от коронавируса дома».
Тем временем в Петербурге кончаются койки для заболевших COVID-19: по состоянию на утро свободны были меньше 10%. Коронавирус уже преодолел новый рубеж в 2000 заболевших за сутки.