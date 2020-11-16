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16.11.2020 14:00
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Мавзолей Ленина закрывается из-за коронавируса

Федеральная служба охраны приняла решение ограничить посещение Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

«С 17 ноября 2020 года <...> допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен», — сообщает 16 ноября РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Причиной вводимых ограничений называется «сложная эпидемиологическая обстановка» в Москве.

Ранее столичные власти из-за COVID-19 на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия.

С начала пандемии в России выявили уже 1 948 603 заболевших коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву — 516 574.

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Комментарии (11)

261697121
Ленин жив, но теперь уже не долго - в группе риска по возрасту. В мешок и на кладбище.
Wuhan Proletarian
Временно советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. — телеграмма А. К. Пайкесу, 22 августа 1918 г. ПСС, т. 50, с. 165.
change_it
Это чтоб других ничем не заразил?. Или сам, не дай дог, не заразился? Резонно.
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