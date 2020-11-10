В Москве на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия. На спортивные попасть можно, но сложно
Власти Москвы в связи со сложной ситуацией по коронавирусу урезали максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах до
Мэр отметил, что на спортивные соревнования зрителей продолжат пускать, но за разрешением организаторам нужно будет обращаться в городской Департамент спорта и региональный Роспотребнадзор.
Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время будет приостановлено. То же самое касается детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.
Ограничения вступают в силу 13 ноября и будут действительны как минимум два месяца. То же самое касается «комендантского часа» для ресторанов и клубов, а также дистанта для студентов.