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10.11.2020 14:49
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В Москве на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия. На спортивные попасть можно, но сложно

Власти Москвы в связи со сложной ситуацией по коронавирусу урезали максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах до 25 % от общего количества мест. Об этом 10 ноября сообщается на сайте Сергея Собянина.

Мэр отметил, что на спортивные соревнования зрителей продолжат пускать, но за разрешением организаторам нужно будет обращаться в городской Департамент спорта и региональный Роспотребнадзор.

Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время будет приостановлено. То же самое касается детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.

Ограничения вступают в силу 13 ноября и будут действительны как минимум два месяца. То же самое касается «комендантского часа» для ресторанов и клубов, а также дистанта для студентов.

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