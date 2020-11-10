Равнение на Петербург. В Москве вводят «комендантский час» для ночных заведений на два месяца и отправляют студентов на дистант
Власти Москвы запрещают работу ночных клубов, ресторанов и других заведений с 23:00 до 6:00. Ограничения вводятся с 13 ноября и будут действовать как минимум два месяца. Об этом 10 ноября сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Глава города обратил внимание на стабилизировавшийся, но все же высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
«В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», — заявил Собянин.
В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00.
Вводимые ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников, говорится в сообщении.
Кроме того, Собянин объявил, что с 13 ноября на дистант отправляются студенты городских вузов и колледжей. Их транспортные карты будут заблокированы.
В Петербурге «комендантский час» для общепита и развлекательных заведений действует с 26 октября. По данным банка ВТБ, выручка предприятий сократилась лишь на 22% после введённых ограничений. Тем временем заболеваемость коронавирусом в Северной столице продолжает расти. Губернатор Александр Беглов уже анонсировал новые меры борьбы с распространением вируса.