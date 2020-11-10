Равнение на Петербург. В Москве вводят «комендантский час» для ночных заведений на два месяца и отправляют студентов на дистант

Власти Москвы запрещают работу ночных клубов, ресторанов и других заведений с 23:00 до 6:00. Ограничения вводятся с 13 ноября и будут действовать как минимум два месяца. Об этом 10 ноября сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.



Глава города обратил внимание на стабилизировавшийся, но все же высокий уровень заболеваемости коронавирусом.



«В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», — заявил Собянин.

