Штаб Трампа закрыл горячую линию из-за троллинга и насмешек от сторонников Байдена

На горячую линию, созданную штабом Трампа для выявления возможных случаев нарушений на выборах, поступают звонки сторонников демократов. Как сообщал телеканал ABC News, сотрудников засыпали ложными звонками люди, насмехающиеся над ними по поводу победы демократа Джо Байдена, а затем бросающие трубку. Сын президента Эрик Трамп написал тогда в Twitter, что в организации звонков виноват Национальный комитет Демократической партии США (DNC). Сообщалось, кроме того, что розыгрыши с телефонными звонками на горячую линию штаба Трампа стали трендом в соцсети TikTok.

Штаб Трампа закрыл свою горячую линию по мошенничеству на выборах примерно через неделю после начала ее работы, подтвердил представитель штаба, сообщил телеканал NBC News, добавив, что теперь штаб Трампа предлагает сообщить о мошенничестве на выборах уже не по телефону, а через специальный сайт.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.