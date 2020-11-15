Страны АСЕАН создадут крупнейшую зону свободной торговли. Китай ликует, США за бортом

Документ был принят в заключительный день 37-го саммита АСЕАН в Ханое. В соглашение вошли десять стран — членов ассоциации и пять ее крупнейших партнеров, с которыми осуществляется свободная торговля: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

Страны — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали со своими торговыми партнерами соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Таким образом, они создали крупнейшую в мире зону свободной торговли без участия США. Об этом 15 ноября сообщает Reuters .

Соглашение, в частности, предполагает отмену некоторых тарифов внутри группы стран, а также уточнение правил обмена данными между ними. Ожидается, что ВРЭП поможет странам-участницам восстановить экономику после пандемии. На него придется 30% мировой экономики, 30% населения мира и 2,2 миллиарда потребителей.

Интересно, что сделка была заключена при поддержке Китая, при этом США в ней не участвует. Таким образом, конкуренция между странами, по мнению экспертов, усилится.

В январе Пекин и Вашингтон подписали сделку после полуторагодовой торговой войны. Ее итоги были неутешительны: от протекционистских мер Трампа в виде повышенных пошлин на китайский импорт пострадали в первую очередь рядовые американцы, потеряв миллиарды долларов, китайцам же в свою очередь пришлось искать других партнеров, в частности в сфере IT.

Противостояние между государствами на этом не закончилось. Летом стороны обменялись взаимными требованиями о закрытии генконсульств в Хьюстоне и городе Чэнду. Осенью Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, после чего Пекин обвинил американцев в распространении «политического вируса».