Китай в ООН обвинил США в распространении «политического вируса» после слов Трампа о вине КНР в пандемии COVID-19

Председатель Китайской Народной Республики на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал совместно решать вопрос пандемии.



«Необходимо увеличивать взаимное доверие, а не распространять политический вирус. Китай отрицает все обвинения в своей адрес. Эти обвинения являются безосновательными», — заявил 22 сентября постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь после речи американского президента Дональда Трампа, который обвинил КНР во вспышке COVID-19 в мире.

Си Цзиньпин в своем выступлении в Организации Объединенных Наций констатировал, что коронавирус «расползается» по всей планете и стремится снова вернуться в КНР. Председатель Китая призвал противодействовать «политизации» вопроса пандемии.