Китай в ООН обвинил США в распространении «политического вируса» после слов Трампа о вине КНР в пандемии COVID-19
Председатель Китайской Народной Республики на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал совместно решать вопрос пандемии.
«Необходимо увеличивать взаимное доверие, а не распространять политический вирус. Китай отрицает все обвинения в своей адрес. Эти обвинения являются безосновательными», — заявил 22 сентября постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь после речи американского президента Дональда Трампа, который обвинил КНР во вспышке COVID-19 в мире.
Си Цзиньпин в своем выступлении в Организации Объединенных Наций констатировал, что коронавирус «расползается» по всей планете и стремится снова вернуться в КНР. Председатель Китая призвал противодействовать «политизации» вопроса пандемии.
«Коронавирусная инфекция, скорее всего, не будет последним вызовом человечеству. Пандемия научила нас, что мы живем в связанном мире. Все государства имеют общее будущее», — подчеркнул Си Цзиньпин и выразил уверенность в том, что в конечном итоге COVID-19 будет побежден общими усилиями.
Китай, в свою очередь, выделит 50 миллионов долларов США в поддержку плана ООН для реагирования на пандемию. Китайские власти также пообещали предоставить вакцину от коронавируса другим странам, когда препарат будет готов.
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления призвал привлечь Китай к ответственности за COVID-19, который он назвал «китайским вирусом».