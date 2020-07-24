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24.07.2020 07:50
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду в провинции Сычуань. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел КНР.

«Утром 24 июля 2020 года МИД Китая оповестил посольство США в том, что Китай решил отозвать лицензию на организацию и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», — приводит сообщение РИА Новости. В МИД Китая отметили, что требование законное, соответствует нормам международного права и является ответом на закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне.

СМИ сообщали, что его закрытие может стать болезненным ударом для двусторонних отношений. Консульство действует с 1985 года и находится в стратегически важном месте, поскольку это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

Власти США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов, объяснив решение необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

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