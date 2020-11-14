«Омского колхозника» услышали в TikTok. Компания обещает решить вопрос с Интернетом

Вопрос к руководству Омской области об отсутствии во многих деревнях Интернета получил ответ со стороны компании TikTok. Сидящий на березе ради учебы и развлечений блогер не оставил их равнодушными.



Компания передала свою позицию через издание «Лента.ру» 14 ноября. TikTok намерен «починить Интернет» блогеру из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову. Его также хотят пригласить в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».



В TikTok отметили, что заниматься сидя на березе опасно.

