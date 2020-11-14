«Омского колхозника» услышали в TikTok. Компания обещает решить вопрос с Интернетом
Вопрос к руководству Омской области об отсутствии во многих деревнях Интернета получил ответ со стороны компании TikTok. Сидящий на березе ради учебы и развлечений блогер не оставил их равнодушными.
Компания передала свою позицию через издание «Лента.ру» 14 ноября. TikTok намерен «починить Интернет» блогеру из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову. Его также хотят пригласить в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».
В TikTok отметили, что заниматься сидя на березе опасно.
Блогер и студент Омского института водного транспорта Дудоладов, известный под ником «Омский колхозник», обратился к правительству региона сидя на березе, то есть с высоты около 8 метров. Студент рассказал, что их перевели на дистанционное обучение, и чтобы ходить на онлайн-лекции и доказывать, что он не прогульщик, ему приходится лазать по деревьям.
В регионе напомнили, что кроме «зума» есть и другие способы получать задания — почта, мессенджеры и так далее. В вузе пообещали разработать для него индивидуальную программу. Ответ министерства и университета «колхозника» не удовлетворил. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую», — уверен студент.
Прежде чем попасть в поле зрения TikTok, его ролик был показан в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.