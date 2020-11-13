Военный госпиталь в Пушкине загружен больными COVID-19. Количество пациентов превышает проектную мощность

Госпиталь на улице Радищева в Пушкине построили за два месяца из модульных быстровозводимых конструкций. На 16 типовых инфекционных центров по всей стране правительство выделило из резервного фонда 8,8 миллиарда рублей — по 550 миллионов на каждый.

В возведенном к пандемии COVID-19 госпитале Минобороны в Пушкине лежат 78 человек, большинство — военнослужащие. Медцентр при строительстве рассчитывался на шестьдесят коек.

За полгода с открытия в пушкинском медцентре пролечились 640 человек, из них 149 — гражданские, добавили в Минобороны.

По данным территориального фонда ОМС, госпиталю выделили более 25 миллионов рублей на лечение петербуржцев. Денег хватило на 126 человек. Вероятно, эта квота была выбрана в первую волну COVID-19. Осенью петербургские власти за помощью к Минобороны не обращались, госпиталь в городскую маршрутизацию не включен.

Медцентр на 60 койко-мест занимает площадь 6000 квадратных метров.

В Петербурге помощь больным COVID-19 оказывают в 26 стационарах, включая Ленэкспо и пансионат «Заря». По данным на 13 ноября, в городе свободны 17% коронавирусных мест. Двое суток назад их оставалось всего 6%. От коечного пике город спасла больница № 2, накануне возобновишая прием пациентов с инфекцией.

«Фонтанка» рассказывала о резких скачках общей смертности от всех причин, объяснить которые только коронавирусом эксперты не могут. По одной версии, жители Петербурга и Москвы активно умирают осенью из-за перегрузки системы здравоохранения, которая пожинает плоды бодрого перепрофилирования стационаров и, как следствия, отсутствия должной помощи больным с хроническими заболеваниями.