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11.11.2020 19:06
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Пальцем в небо, или Эмпирическая методология коронавируса

Петербургские аналитики предложили Смольному научный подход к эпидемии и отказ от популистских индексов. Они считают, что в основе управленческих решений чиновников лежит заведомо неточная информация.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сакральные для чиновников мерила COVID-19 — коэффициент распространения, коечный фонд и количество тестирований — пора отправить в урну истории. Они имеют мало общего с реальной заболеваемостью и вряд ли должны служить отправной точкой для ограничений бизнесу и горожанам, следует из проведенного компанией «Решение» исследования.

В мае 2020 года губернатор Александр Беглов утвердил одну из самых неоднозначных коронавирусных инициатив — обязательное ношение масок и перчаток на улицах. Не менее спорным казалось обоснование: дескать, горожане до неприличия уронили составляемый «Яндексом» индекс самоизоляции. Этот используемый Смольным критерий, наравне с отсутствием расчетов, каким образом маски-перчатки остановят эпидемию, вызывал недоумение. Спустя пять месяцев, 11 ноября, «Фонтанка» изучила отчет о методах, посредством которых чиновники оценивают эпидобстановку. Научной обоснованности в них не прибавилось.

Отчет подготовила консалтинговая компания «Решение». На основе исследованной с марта по октябрь статистики чиновникам постарались объяснить, почему их методика далека от адекватной достоверности и лишена содержательного смысла. «На базе столь неточной информации невозможно принимать адекватные и эффективные управленческие решения, оценивать обстановку, составлять прогноз, просчитывать действенность мер», — говорится в отчете.

Выступая перед петербургским парламентом 11 ноября, вице-губернатор Олег Эргашев тревожно говорил о зашкаливающем коэффициенте распространения коронавируса. Этим же показателем оперировала вице-премьер Татьяна Голикова, выражая обеспокоенность федерального масштаба. Губернатор Александр Беглов перед вводом новых ограничений рассуждал о критичности ситуации с коечным фондом. Третий ориентир чиновников — охват населения тестированием.

Упрощенная схема

Есть два способа описания эпидобстановки в условиях эпидемии, говорится в исследовании «Решения». Научный подход позволяет сформулировать точные критерии для оценки ситуации и создать математическую модель, которая учтет взаимное влияние множества факторов.

В Петербурге, да и стране в целом, пошли по упрощенной схеме. Эпидобстановку оценивают по интегральным показателям, имеющим весьма условный смысл, считают аналитики: «Простота оценки часто приводит к тому, что принимающие решения лица придают индексам почти сакральный смысл, хотя при их использовании теряется часть информации».

Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования
Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования
Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследованияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Коэффициент распространения коронавируса не отражает реальную динамику эпидемии. В учет не попадают «легкие» и бессимптомные инфицированные, которые не обращаются к врачу, и больные с симптомами, но не подтвержденными диагнозами.

«Кроме того, количество достоверно выявленных больных зависит от количества тестов, но значение этого показателя не связано прямо с количеством заболевших, которых заражает один человек, — говорится в отчете. — Сама постановка вопроса о «типичном» заболевшем и «типичном» заразившемся неверна, так как вирус по-разному влияет на представителей разных социально-демографических групп, а его распространение в значительной степени определяется образом жизни».

Коэффициент распространения коронавируса критиковали и раньше. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что он высчитывается по очень грубой формуле, не дающей никакого прогноза. Он призывал отвязываться от коэффициента.

Два других показателя — коечный фонд и количество тестов — описывают эпидемиологическую обстановку очень опосредованно и скорее являются показателями состояния региональной системы здравоохранения, считают аналитики «Решения».

Проблемы тестирования

Составители отчета сравнили данные по количеству тестов и вновь выявленных случаев COVID-19 с апреля по октябрь, планируя увидеть прямую и последовательную зависимость.

Кривая тестов имеет ярко выраженные периоды недельной продолжительности. Локальные минимумы приходятся на воскресенье, максимумы — на среду и четверг. Разница между минимальным и максимальным количеством обследованных за неделю достигала 60 % — в последнюю неделю сентября этот разброс составил более 12 тысяч человек.

Фото: компания «Решение»

Если промежуток времени между обследованием и установкой диагноза постоянен или меняется незначительно, кривая новых случаев тоже должна иметь локальные максимумы и минимумы.

«Доля заболевших среди обследованных в течение одной-трех недель не может меняться значительно», — говорят в «Решении». Тем не менее кривая новых случаев развивается совершенно по другому сценарию.

Фото: компания «Решение»

Официального объяснения разночтениям нет. Аналитики предполагают, что несоответствие связано с организационными проблемами, которые возникают у горздрава в период между обследованием и постановкой диагноза. Отсутствие прямой пропорциональности нивелирует важность показателя «количество тестов».

Нелокальная эпидемия

Системной ошибкой чиновников всех уровней — не только региональных — аналитики считают восприятие эпидемии COVID-19 как локальной: оно предполагает, что диагноз больному может быть поставлен быстро и с высокой достоверностью, количество больных с бессимптомным течением болезни невелико и не играет решающей роли в развитии эпидемии, а популяция может быть локализована.

«Очевидно, что пандемия COVID-19 имеет значительные отличия: вполне вероятно, что решающую роль в распространении болезни играют инфицированные, переносящие заболевание бессимптомно или в легкой форме, — говорится в отчете. — Не представляется возможной изоляция пораженной популяции, а длительность диагностирования соизмерима со временем продолжительности заболевания. Таким образом, для получения адекватной статистической информации, описывающей эпидемиологическую обстановку в случае COVID-19, требуется тщательный анализ и модернизация имеющихся методик определения показателей».

Например, перевод школьников на дистанционное обучение может не привести к положительному результату, так как не предусмотрены способы их контроля. «Уменьшение коммуникаций в одном направлении деятельности людей не обязательно приводит к уменьшению коммуникаций во всех остальных, — пишут авторы отчета. — Те же школьники вместо уроков массово общаются на совместных прогулках».

Аналитики предлагают для контроля эффективности карантинных мероприятий ввести систему понятных показателей, в том числе наполняемость общественного транспорта и количество перевезенных пассажиров.

Искаженная летальность

Хромота смольнинской методологии ярко отражена в подсчетах одного из важнейших показателей эпидобстановки — летальности, которая демонстрирует вероятность умереть при инфицировании. В Петербурге она в шесть раз превышает областную.

«Даже во время самых жестких карантинных мер население регионов не разделяли. Значительная часть жителей Ленинградской области ежедневно бывает в Петербурге. Отдельные областные населенные пункты фактически являются районами Санкт-Петербурга. Население двух регионов представляет собой единую популяцию, поэтому расхождение в разы значения показателя «летальность» в различных частях одной популяции невозможно объяснить с научной точки зрения», — полагают авторы отчета.

Летальность — это доля случаев заболевания, закончившихся смертью за определенный период (числитель), от общего числа заболевших (знаменатель). По одной из версий, рекордная в стране летальность Петербурга обусловлена чрезвычайно низким знаменателем. Иными словами, власти не обладают точной картиной заболеваемости или не представляют ее общественности.

Не исследованная смертность

Есть и другая версия высочайшей летальности — это перегруженная система здравоохранения. Аналитики сравнили данные общей смертности от всех причин в Санкт-Петербурге, Москве и европейских странах и заметили одну странность. В Европе вторая волна коронавируса не привела к росту смертности. Резкий ее скачок наблюдался только весной.

Фото: компания «Решение»

Показатель «общая смертность от всех причин» в период эпидемии позволяет выдвинуть гипотезу о том, что избыточная смертность должна быть вызвана в основном COVID-19. Однако данные официальной статистики ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не соответствуют размерам скачка общей смертности от всех причин, за исключением данных за июль и август в Санкт-Петербурге.

Фото: компания «Решение»

В отчете отмечается, что объяснений этому несоответствию также нет, а оно является «исключительно важным, поскольку если скачок смертности не вызывается непосредственно COVID-19, то причины должны быть обязательно выявлены и устранены».

«Вполне вероятно, что эти причины связаны с противоэпидемическими мероприятиями. Например, вероятной причиной может быть перенапряжение системы здравоохранения», — полагают в «Решении».

В целом отсутствие скачка смертности при второй — осенней — волне эксперты ожидали. Предполагается, что медики освоили наиболее эффективные методы лечения тяжелых форм COVID-19, основная часть наиболее уязвимых инфицированных уже скончалась, а вирус мутировал в менее опасную форму. Наиболее опасная разновидность постепенно погибла, в том числе вместе с погибшими больными.

Еще одна подмеченная аналитиками деталь: скачки в Москве и Петербурге качественно близки по продолжительности и амплитуде, и более суровые карантинные мероприятия в столице никак не смягчили показатель общей смертности.

Курс на антитела

Чтобы понять, куда городу двигаться, нужно максимально точно знать количество переболевших. По данным ВОЗ, 80 процентов человек переносят коронавирус бессимптомно и в больницу не обращаются. Они же в основном и распространяют инфекцию. «Эта неучтенная часть популяции, вероятно, и оказывает основное влияние на эпидемическую обстановку и формирование популяционного иммунитета», — полагают в «Решении».

Основным методом оценки эпидситуации аналитики предлагают сделать выборочное эпидемиологическое исследование, которое покажет долю носителей антител. Оно состоит из двух этапов — полевого и кабинетного. Полевой этап включает использование специальных мобильных групп для анкетирования и забора крови. Выборка респондентов — абсолютно случайная. Для исследования выбираются несколько характерных точек, в которых можно встретить представителей различных социальных групп. Исследование должно проводиться раз в неделю на начальном этапе и раз в две недели — в менее напряженный период.

Серологические исследования в Петербурге уже проводились. В июне «Фонтанка» рассказывала об отчете Европейского университета, по данным которого, в городе переболели около 200 тысяч человек.

В «Решении» считают проблемой нынешних исследований их проведение в лабораторных стационарных условиях, и участники тестирования сами проявляют инициативу.

«Такой способ проведения исследования имеет очевидный недостаток, который в выборочных исследованиях называется смещением выборки, или систематической ошибкой. Смещение выборки означает, что по какому-то из важных показателей, характеризующих изучаемое явление, распределение в выборке не соответствует распределению в генеральной совокупности, — говорят в «Решении». — Для участия в исследовании обращаются представители определенной группы, обладающие повышенной тревожностью, стрессом. Такая выборка не может отражать всю популяцию, то есть с социологической точки зрения не является репрезентативной».

Передали Смольному

Как сообщил «Фонтанке» исполнительный директор «Решения» Владимир Сократилин, отчет передали правительству Петербурга.

«Заказчика у нашего исследования не было, это наша инициатива, — говорит Сократилин. — Мы попытались наметить методы получения достоверной информации, описали принципы построения методик. Все необходимые ресурсы для их реализации есть. Реальный прогресс в понимании процессов развития пандемии и прогнозировании этих процессов возможен только на пути математического моделирования. Мы до сих пор не обладаем достоверной информацией, которая позволяла бы описать картину заражения».

Компания «Решение» оказывает бизнесу услуги стратегического и управленческого консалтинга, проводит исследования и аналитические работы в области экономики, социологии и управления.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования
Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования
Фото: компания «Решение»
Фото: компания «Решение»
Фото: компания «Решение»
Фото: компания «Решение»

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Комментарии (4)

firma
А нельзя ли заказать господину Сократилину анализ методологии принятия решений высшей государственной номенклатурой, про выборы даже не вспоминаю.
263913591
аналитики предлагают сделать выборочное эпидемиологическое исследование, которое покажет долю носителей антител. Оно состоит из двух этапов — полевого и кабинетного. Это вообще уже лютый беспредел, вы че собираетесь отлавливать людей у метрошэк и принудительно брать анализы?
Yksy
Наконец то
Хоть кто то
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