Петербургские аналитики предложили Смольному научный подход к эпидемии и отказ от популистских индексов. Они считают, что в основе управленческих решений чиновников лежит заведомо неточная информация.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сакральные для чиновников мерила COVID-19 — коэффициент распространения, коечный фонд и количество тестирований — пора отправить в урну истории. Они имеют мало общего с реальной заболеваемостью и вряд ли должны служить отправной точкой для ограничений бизнесу и горожанам, следует из проведенного компанией «Решение» исследования.

В мае 2020 года губернатор Александр Беглов утвердил одну из самых неоднозначных коронавирусных инициатив — обязательное ношение масок и перчаток на улицах. Не менее спорным казалось обоснование: дескать, горожане до неприличия уронили составляемый «Яндексом» индекс самоизоляции. Этот используемый Смольным критерий, наравне с отсутствием расчетов, каким образом маски-перчатки остановят эпидемию, вызывал недоумение. Спустя пять месяцев, 11 ноября, «Фонтанка» изучила отчет о методах, посредством которых чиновники оценивают эпидобстановку. Научной обоснованности в них не прибавилось.



Отчет подготовила консалтинговая компания «Решение». На основе исследованной с марта по октябрь статистики чиновникам постарались объяснить, почему их методика далека от адекватной достоверности и лишена содержательного смысла. «На базе столь неточной информации невозможно принимать адекватные и эффективные управленческие решения, оценивать обстановку, составлять прогноз, просчитывать действенность мер», — говорится в отчете.

Выступая перед петербургским парламентом 11 ноября, вице-губернатор Олег Эргашев тревожно говорил о зашкаливающем коэффициенте распространения коронавируса. Этим же показателем оперировала вице-премьер Татьяна Голикова, выражая обеспокоенность федерального масштаба. Губернатор Александр Беглов перед вводом новых ограничений рассуждал о критичности ситуации с коечным фондом. Третий ориентир чиновников — охват населения тестированием.

Упрощенная схема

Есть два способа описания эпидобстановки в условиях эпидемии, говорится в исследовании «Решения». Научный подход позволяет сформулировать точные критерии для оценки ситуации и создать математическую модель, которая учтет взаимное влияние множества факторов.



В Петербурге, да и стране в целом, пошли по упрощенной схеме. Эпидобстановку оценивают по интегральным показателям, имеющим весьма условный смысл, считают аналитики: «Простота оценки часто приводит к тому, что принимающие решения лица придают индексам почти сакральный смысл, хотя при их использовании теряется часть информации».

Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования

Пандемия COVID 19: оценка качества информации для принятия управленческих решений. Отчет о результатах кабинетного исследования Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Коэффициент распространения коронавируса не отражает реальную динамику эпидемии. В учет не попадают «легкие» и бессимптомные инфицированные, которые не обращаются к врачу, и больные с симптомами, но не подтвержденными диагнозами.

«Кроме того, количество достоверно выявленных больных зависит от количества тестов, но значение этого показателя не связано прямо с количеством заболевших, которых заражает один человек, — говорится в отчете. — Сама постановка вопроса о «типичном» заболевшем и «типичном» заразившемся неверна, так как вирус по-разному влияет на представителей разных социально-демографических групп, а его распространение в значительной степени определяется образом жизни».



Коэффициент распространения коронавируса критиковали и раньше. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что он высчитывается по очень грубой формуле, не дающей никакого прогноза. Он призывал отвязываться от коэффициента.

Два других показателя — коечный фонд и количество тестов — описывают эпидемиологическую обстановку очень опосредованно и скорее являются показателями состояния региональной системы здравоохранения, считают аналитики «Решения».

Проблемы тестирования

Составители отчета сравнили данные по количеству тестов и вновь выявленных случаев COVID-19 с апреля по октябрь, планируя увидеть прямую и последовательную зависимость.

Кривая тестов имеет ярко выраженные периоды недельной продолжительности. Локальные минимумы приходятся на воскресенье, максимумы — на среду и четверг. Разница между минимальным и максимальным количеством обследованных за неделю достигала 60 % — в последнюю неделю сентября этот разброс составил более 12 тысяч человек.



Фото: компания «Решение»

Если промежуток времени между обследованием и установкой диагноза постоянен или меняется незначительно, кривая новых случаев тоже должна иметь локальные максимумы и минимумы.

«Доля заболевших среди обследованных в течение одной-трех недель не может меняться значительно», — говорят в «Решении». Тем не менее кривая новых случаев развивается совершенно по другому сценарию.



Фото: компания «Решение»

Официального объяснения разночтениям нет. Аналитики предполагают, что несоответствие связано с организационными проблемами, которые возникают у горздрава в период между обследованием и постановкой диагноза. Отсутствие прямой пропорциональности нивелирует важность показателя «количество тестов».

Нелокальная эпидемия

Системной ошибкой чиновников всех уровней — не только региональных — аналитики считают восприятие эпидемии COVID-19 как локальной: оно предполагает, что диагноз больному может быть поставлен быстро и с высокой достоверностью, количество больных с бессимптомным течением болезни невелико и не играет решающей роли в развитии эпидемии, а популяция может быть локализована.



«Очевидно, что пандемия COVID-19 имеет значительные отличия: вполне вероятно, что решающую роль в распространении болезни играют инфицированные, переносящие заболевание бессимптомно или в легкой форме, — говорится в отчете. — Не представляется возможной изоляция пораженной популяции, а длительность диагностирования соизмерима со временем продолжительности заболевания. Таким образом, для получения адекватной статистической информации, описывающей эпидемиологическую обстановку в случае COVID-19, требуется тщательный анализ и модернизация имеющихся методик определения показателей». Например, перевод школьников на дистанционное обучение может не привести к положительному результату, так как не предусмотрены способы их контроля. «Уменьшение коммуникаций в одном направлении деятельности людей не обязательно приводит к уменьшению коммуникаций во всех остальных, — пишут авторы отчета. — Те же школьники вместо уроков массово общаются на совместных прогулках». Аналитики предлагают для контроля эффективности карантинных мероприятий ввести систему понятных показателей, в том числе наполняемость общественного транспорта и количество перевезенных пассажиров.



Искаженная летальность

Хромота смольнинской методологии ярко отражена в подсчетах одного из важнейших показателей эпидобстановки — летальности, которая демонстрирует вероятность умереть при инфицировании. В Петербурге она в шесть раз превышает областную.

«Даже во время самых жестких карантинных мер население регионов не разделяли. Значительная часть жителей Ленинградской области ежедневно бывает в Петербурге. Отдельные областные населенные пункты фактически являются районами Санкт-Петербурга. Население двух регионов представляет собой единую популяцию, поэтому расхождение в разы значения показателя «летальность» в различных частях одной популяции невозможно объяснить с научной точки зрения», — полагают авторы отчета.

Летальность — это доля случаев заболевания, закончившихся смертью за определенный период (числитель), от общего числа заболевших (знаменатель). По одной из версий, рекордная в стране летальность Петербурга обусловлена чрезвычайно низким знаменателем. Иными словами, власти не обладают точной картиной заболеваемости или не представляют ее общественности.

Не исследованная смертность

Есть и другая версия высочайшей летальности — это перегруженная система здравоохранения. Аналитики сравнили данные общей смертности от всех причин в Санкт-Петербурге, Москве и европейских странах и заметили одну странность. В Европе вторая волна коронавируса не привела к росту смертности. Резкий ее скачок наблюдался только весной.



Фото: компания «Решение»

Показатель «общая смертность от всех причин» в период эпидемии позволяет выдвинуть гипотезу о том, что избыточная смертность должна быть вызвана в основном COVID-19. Однако данные официальной статистики ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не соответствуют размерам скачка общей смертности от всех причин, за исключением данных за июль и август в Санкт-Петербурге.



Фото: компания «Решение»

В отчете отмечается, что объяснений этому несоответствию также нет, а оно является «исключительно важным, поскольку если скачок смертности не вызывается непосредственно COVID-19, то причины должны быть обязательно выявлены и устранены».

«Вполне вероятно, что эти причины связаны с противоэпидемическими мероприятиями. Например, вероятной причиной может быть перенапряжение системы здравоохранения», — полагают в «Решении».

В целом отсутствие скачка смертности при второй — осенней — волне эксперты ожидали. Предполагается, что медики освоили наиболее эффективные методы лечения тяжелых форм COVID-19, основная часть наиболее уязвимых инфицированных уже скончалась, а вирус мутировал в менее опасную форму. Наиболее опасная разновидность постепенно погибла, в том числе вместе с погибшими больными.

Еще одна подмеченная аналитиками деталь: скачки в Москве и Петербурге качественно близки по продолжительности и амплитуде, и более суровые карантинные мероприятия в столице никак не смягчили показатель общей смертности.

Курс на антитела

Чтобы понять, куда городу двигаться, нужно максимально точно знать количество переболевших. По данным ВОЗ, 80 процентов человек переносят коронавирус бессимптомно и в больницу не обращаются. Они же в основном и распространяют инфекцию. «Эта неучтенная часть популяции, вероятно, и оказывает основное влияние на эпидемическую обстановку и формирование популяционного иммунитета», — полагают в «Решении».

Основным методом оценки эпидситуации аналитики предлагают сделать выборочное эпидемиологическое исследование, которое покажет долю носителей антител. Оно состоит из двух этапов — полевого и кабинетного. Полевой этап включает использование специальных мобильных групп для анкетирования и забора крови. Выборка респондентов — абсолютно случайная. Для исследования выбираются несколько характерных точек, в которых можно встретить представителей различных социальных групп. Исследование должно проводиться раз в неделю на начальном этапе и раз в две недели — в менее напряженный период.

Серологические исследования в Петербурге уже проводились. В июне «Фонтанка» рассказывала об отчете Европейского университета, по данным которого, в городе переболели около 200 тысяч человек.

В «Решении» считают проблемой нынешних исследований их проведение в лабораторных стационарных условиях, и участники тестирования сами проявляют инициативу.

«Такой способ проведения исследования имеет очевидный недостаток, который в выборочных исследованиях называется смещением выборки, или систематической ошибкой. Смещение выборки означает, что по какому-то из важных показателей, характеризующих изучаемое явление, распределение в выборке не соответствует распределению в генеральной совокупности, — говорят в «Решении». — Для участия в исследовании обращаются представители определенной группы, обладающие повышенной тревожностью, стрессом. Такая выборка не может отражать всю популяцию, то есть с социологической точки зрения не является репрезентативной».

Передали Смольному

Как сообщил «Фонтанке» исполнительный директор «Решения» Владимир Сократилин, отчет передали правительству Петербурга.

«Заказчика у нашего исследования не было, это наша инициатива, — говорит Сократилин. — Мы попытались наметить методы получения достоверной информации, описали принципы построения методик. Все необходимые ресурсы для их реализации есть. Реальный прогресс в понимании процессов развития пандемии и прогнозировании этих процессов возможен только на пути математического моделирования. Мы до сих пор не обладаем достоверной информацией, которая позволяла бы описать картину заражения».

Компания «Решение» оказывает бизнесу услуги стратегического и управленческого консалтинга, проводит исследования и аналитические работы в области экономики, социологии и управления.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

