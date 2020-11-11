В 35 российских регионах превышен показатель распространения коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября 2020 года рассказала о превышении показателя распространения коронавируса в 35 регионах России.
«Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах России», — цитирует 11 ноября заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.
По ее словам, наиболее высокие показатели на 100 тысяч населения зафиксированы в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Тыве. Также вице-премьер сообщила, что в ряде субъектов непросто обстоят дела с коечным фондом. Наиболее критическая ситуация в 17 регионах. В Хакасии, Чувашии, Ивановской области и ЕАО более
Также Голикова уточнила, что
С начала пандемии в России выявили уже 1 836 960 заболевших COVID-19.