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11.11.2020 14:01
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В 35 российских регионах превышен показатель распространения коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября 2020 года рассказала о превышении показателя распространения коронавируса в 35 регионах России.

«Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах России», — цитирует 11 ноября заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

По ее словам, наиболее высокие показатели на 100 тысяч населения зафиксированы в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Тыве. Также вице-премьер сообщила, что в ряде субъектов непросто обстоят дела с коечным фондом. Наиболее критическая ситуация в 17 регионах. В Хакасии, Чувашии, Ивановской области и ЕАО более 95 % коек заняты.

Также Голикова уточнила, что 31 % случаев заболевания в стране — бессимптомные.

С начала пандемии в России выявили уже 1 836 960 заболевших COVID-19.

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Комментарии (2)

Димитрий75
Чага не даёт ковиду размножатся, обнаружили новосибирские учёные.
261847251
"Превышен показатель распространения коронавируса"

Что за бессмысленная фраза?

Как в анекдоте:
- Штурман - приборы!
- 30!
- Что "30"?!
- А что "приборы"?
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