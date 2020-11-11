Эргашев рассказал, какие федеральные медучреждения в Петербурге могут задействовать в борьбе с COVID-19

Профильный чиновник пояснил, что задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений планируется в случае необходимости. Сейчас в городе больных с инфекцией принимают 20 больниц.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Петербурге планируется задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений: Центра им. Алмазова, Центра экстренной медицины им. Никифорова МЧС и НИИ фтизиопульмонологии Минздрава. Об этом 11 ноября рассказал вице-губернатор Олег Эргашев, выступая перед Заксобранием в Мариинском дворце, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Коэффициент распространения инфекции на данный момент составляет 1,3, а в реанимации находятся 614 человек, из них 297 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего в городе сейчас развернуто 11120 коек («ковидные» плюс дополнительные для пневмоний), из них свободны 18 %. Свободных «ковидных» мест в больницах осталось 7 %.

Кроме того, Эргашев рассказал, что сегодня в городе есть 48 лабораторий, которые имеют право выдавать окончательный результат анализов на коронавирусную инфекцию, и их количество будет увеличено.

За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485).