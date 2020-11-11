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11.11.2020 11:44
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Эргашев рассказал, какие федеральные медучреждения в Петербурге могут задействовать в борьбе с COVID-19

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Петербурге планируется задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений: Центра им. Алмазова, Центра экстренной медицины им. Никифорова МЧС и НИИ фтизиопульмонологии Минздрава. Об этом 11 ноября рассказал вице-губернатор Олег Эргашев, выступая перед Заксобранием в Мариинском дворце, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Профильный чиновник пояснил, что задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений планируется в случае необходимости. Сейчас в городе больных с инфекцией принимают 20 больниц.

Коэффициент распространения инфекции на данный момент составляет 1,3, а в реанимации находятся 614 человек, из них 297 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего в городе сейчас развернуто 11120 коек («ковидные» плюс дополнительные для пневмоний), из них свободны 18 %. Свободных «ковидных» мест в больницах осталось 7 %.

Кроме того, Эргашев рассказал, что сегодня в городе есть 48 лабораторий, которые имеют право выдавать окончательный результат анализов на коронавирусную инфекцию, и их количество будет увеличено.

За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485).

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Сегодня ощутил на себе борьбу с ковидом. Вторые сутки температура с ознобом и гаденькое такое сухое покашливание, узнаваемое по предыдущим моим контактам с заболевшими и подтвержденными. Пришла молоденькая докторица, исполнила свой ритуал и выдала больничный. Больше всего времени ушло на уговоры взять мазок. Ведь через 5-7 дней она меня выпишет, и если это ковид, то понесу я его в народ. Бедность всегда унизительна, но бедность медицины...
260571961
Научно-лечебный центр Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова на улице Красина (бывшая МСЧ-144) стоит пустой и без движухи после ремонта. Такое впечатление что ее законсервировали, не доделав.
А ведь там стационар на 200 коек, поликлиника на 500 посещений в день, хоспис на 20 коек, физиотерапевтический и реабилитационный корпусы.
syshsun
Можно в поликлинниках,аккуратно,вдоль стеночки койки ставить.
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