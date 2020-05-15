Построенный менее чем за два месяца многофункциональный медицинский центр Западного военного округа готов к приёму пациентов. О завершении строительства 15 мая сообщает пресс-служба ЗВО.
Возвести с нуля госпиталь на 60 коек удалось за 57 дней. Площадь медцентра - 100 квадратных метров, рассказал начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО подполковник медицинской службы Аким Мурсалов. Он добавил, что в распоряжении медиков есть 10 реанимационных палат, а всего медицинское учреждение будут обслуживать 25 врачей, 478 медсестёр и 45 санитаров.
пресс-служба ЗВО
Госпиталь оснащён новейшим оборудованием, среди которого рентген-аппараты, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции лёгких. Сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты, сообщили в ведомстве.
Напомним, что ранее днём 15 мая о готовности госпиталя в Пушкине президенту Владимиру Путину во время совещания доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Помимо Петербурга в зоне дислокации войск Западного военного округа многофункциональные медицинские центры построили также в Смоленске, Подольске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Одинцове, ведется строительство в Воронеже.