FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 18:30
0
Печать

ЗВО показало, как выглядит новый медцентр в Пушкине

Построенный менее чем за два месяца многофункциональный медицинский центр Западного военного округа готов к приёму пациентов. О завершении строительства 15 мая сообщает пресс-служба ЗВО.

Фото: пресс-служба ЗВО

Возвести с нуля госпиталь на 60 коек удалось за 57 дней. Площадь медцентра - 100 квадратных метров, рассказал начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО подполковник медицинской службы Аким Мурсалов. Он добавил, что в распоряжении медиков есть 10 реанимационных палат, а всего медицинское учреждение будут обслуживать 25 врачей, 478 медсестёр и 45 санитаров.

пресс-служба ЗВО

Госпиталь оснащён новейшим оборудованием, среди которого рентген-аппараты, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции лёгких. Сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты, сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Напомним, что ранее днём 15 мая о готовности госпиталя в Пушкине президенту Владимиру Путину во время совещания доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Помимо Петербурга в зоне дислокации войск Западного военного округа многофункциональные медицинские центры построили также в Смоленске, Подольске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Одинцове, ведется строительство в Воронеже.

Фото: пресс-служба ЗВО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний