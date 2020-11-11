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11.11.2020 19:20
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В Петербурге заняты 94% коронавирусных коек, осталось лишь несколько сотен

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге сложная — койки стремительно кончаются.

«Достаточно много происходит госпитализаций. За последние сутки госпитализированы 789 человек. Из них 485 — с внебольничной пневмонией и 304 — с ковидом. Надо понимать, что из этих внебольничных пневмоний — примерно 80% с ковидом. Еженедельный прирост заболеваемости составляет 50%, а еженедельный прирост госпитализаций составляет около 18%. Это очень много», — заявил чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — В настоящий момент развернуто 9613 коек. И из них свободными остаются 605, что составляет примерно около 6%».

По его словам, город готов развернуть около 2500 коек в ближайшее время. Речь идет о включении дополнительных павильонов «Ленэкспо», привлечении федеральных учреждений, таких, как Центр Алмазова, увеличение числа коек в уже работающих с коронавирусом Мечникова и Первом меде.

«Мы готовы развернуть дополнительные мощности. В первую очередь, речь идет о "Ленэкспо". Идет подготовка 1-го, 2-го и 3-го павильонов, там будут находиться пациенты средней степени тяжести. Проводится кислород, готовятся реанимационные койки. Кроме того, идет подготовка 8-го корпуса "Ленэкспо"», — сказал Эргашев.

Ранее вице-губернатор говорил, что в Петербурге необходимо продумать увеличение оборачиваемости коек, чтобы они быстрее освобождались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

мухомор
Погодите-ка. Это всё ложь и пропаганда Обамы и Псаки.
Второй волны не должно быть.
А ещё всё лето министерство обороны строили супер-пупер госпитали по всей стране, которых хватит на всех. Это в загнивающих европах переоборудовали выставочные центры и спортзалы на тысячи коек. У нас строили с нуля и на века. И это лучше со всех сторон.
Так что Эргашев что-то не понимает в государственной политике.
Явно не профессионал.
Mikle776
Ну если госпитализируют так много и так мало осталось коек, то очень скоро нашим медикам пашущих на скорых придется ехать с больными на площадь к ЗАКСу или к Смольному и задавать чиновникам вопрос - КУДА везти больного?!
Petr_SPb
Количество коек - это хорошо, конечно. Может быть, уважаемый господин Эргашев приведёт ещё данные о количестве врачей, которые по своей квалификации способны лечить коронавирус, и численность задействованного среднего медперсонала?
И какой процент медработников в данный момент сам болеет?
Мне кажется, подготовить новую койку намного проще, чем нового врача.
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