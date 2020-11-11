В Петербурге заняты 94% коронавирусных коек, осталось лишь несколько сотен

«Достаточно много происходит госпитализаций. За последние сутки госпитализированы 789 человек. Из них 485 — с внебольничной пневмонией и 304 — с ковидом. Надо понимать, что из этих внебольничных пневмоний — примерно 80% с ковидом. Еженедельный прирост заболеваемости составляет 50%, а еженедельный прирост госпитализаций составляет около 18%. Это очень много», — заявил чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — В настоящий момент развернуто 9613 коек. И из них свободными остаются 605, что составляет примерно около 6%».

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге сложная — койки стремительно кончаются.

По его словам, город готов развернуть около 2500 коек в ближайшее время. Речь идет о включении дополнительных павильонов «Ленэкспо», привлечении федеральных учреждений, таких, как Центр Алмазова, увеличение числа коек в уже работающих с коронавирусом Мечникова и Первом меде.

«Мы готовы развернуть дополнительные мощности. В первую очередь, речь идет о "Ленэкспо". Идет подготовка 1-го, 2-го и 3-го павильонов, там будут находиться пациенты средней степени тяжести. Проводится кислород, готовятся реанимационные койки. Кроме того, идет подготовка 8-го корпуса "Ленэкспо"», — сказал Эргашев.

Ранее вице-губернатор говорил, что в Петербурге необходимо продумать увеличение оборачиваемости коек, чтобы они быстрее освобождались.