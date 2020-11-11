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11.11.2020 13:43
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Эргашев: Коечная мощность не резиновая, мы продумываем, как увеличить ее оборачиваемость

В Смольном продумывают механизмы увеличения оборачиваемости коечного фонда, в том числе за счет изменения тарифов. Об этом 11 ноября на заседании Заксобрания рассказал «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева попросила чиновника назвать самое «узкое» место борьбы с пандемией. Эргашев отметил, что такое место — это коечная мощность, «которая, естественно, не резиновая».

Вице-губернатор добавил, что необходимо продумать увеличение оборачиваемости коек, и для этого есть разные механизмы. «Мы каждый день прорабатываем варианты новых тарифов. Мы все понимаем, что главные все врачи [больниц] — они большие экономисты....Мы должны создать такие условия, чтобы главному врачу было выгодно выписать пациента либо на лечение на дому, либо на долечивание», — сказал он.

Когда в петербургских больницах кончатся «ковидные» койки, читайте в материале «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

263250051
Может, лучше делать, чтобы пациенту было выгодно вылечиваться, а не главврачу выписывать?
spb7771250
Логика удивительная у этих управленцев. Сейчас, насколько понимаю, могу ошибаться, мест в больницах не хватает, идущих на поправку не выписывают потому, что "главным врачам не выгодно", а те, кому места не досталось - дома валяются, надеюсь, не помирают. А теперь, после "мудрых решений" по увеличению "оборачиваемости" главным врачам станет выгодно побыстрее выписывать недолеченных и еще больных, они пойдут в город, заражать остальных. Мудрота!
Cashmare
а если раскладывать всех валетиком, то вместимость сразу увеличится в два раза
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