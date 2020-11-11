Эргашев: Коечная мощность не резиновая, мы продумываем, как увеличить ее оборачиваемость
В Смольном продумывают механизмы увеличения оборачиваемости коечного фонда, в том числе за счет изменения тарифов. Об этом 11 ноября на заседании Заксобрания рассказал «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев.
Лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева попросила чиновника назвать самое «узкое» место борьбы с пандемией. Эргашев отметил, что такое место — это коечная мощность, «которая, естественно, не резиновая».
Вице-губернатор добавил, что необходимо продумать увеличение оборачиваемости коек, и для этого есть разные механизмы. «Мы каждый день прорабатываем варианты новых тарифов. Мы все понимаем, что главные все врачи [больниц] — они большие экономисты....Мы должны создать такие условия, чтобы главному врачу было выгодно выписать пациента либо на лечение на дому, либо на долечивание», — сказал он.
Когда в петербургских больницах кончатся «ковидные» койки, читайте в материале «Фонтанки».