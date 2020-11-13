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13.11.2020 18:47
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Евросоюз анонсировал новую систему оперативной блокировки террористического контента в Интернете

Пропаганда терроризма и экстремистские высказывания в Интернете должны удаляться в течение часа при сохранении гарантий защиты основных прав человека. Такую цель перед собой ставит Евросоюз в сфере кибербезопасности для предотвращения терроризма.

Система блокировки подобного контента вне зависимости от границ должна быть создана до конца 2020 г.

«Мы стремимся к успешному завершению переговоров по Директиве о террористическом контенте в Интернете к концу года для создания нового и эффективного оперативного трансграничного инструмента для устранения террористического контента», — говорится в заявлении глав МВД стран ЕС от 13 ноября.

Также предлагается представить Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы усилить ответственность интернет-компаний по борьбе с незаконным контентом и его распространением, ввести новые наказания и другие соответствующие меры. Не забывая о соблюдении основных права, включая свободу выражения и мнения, Евросоюз намерен прописать основания для блокировки контента, а также квалифицировать язык ненависти и возбуждение ненависти и вражды как уголовные преступления, которые предусмотрены и регулируются законодательством Европейского Союза.

В заявлении помимо прочего говорится также об улучшении обмена данными между членами Союза, более тесном сотрудничестве с третьими странами, более гибком подходе к депортации преступников и лиц, представляющих террористическую или насильственную экстремистскую угрозу.

После ряда терактов лидеры стран ЕС на саммите 10–11 декабря обсудили антитеррористические инициативы Франции и Австрии, включая защиту внешних границ сообщества, вопросы подготовки европейских имамов и удаление террористического контента в соцсетях. За изъятие опасного контента в Интернете первым выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ситуация в Европе обострилась после нескольких террористических атак во Франции и терактов в Австрии. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил 5 ноября, что контроль на границах ЕС Шенгена будет усилен.

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Комментарии (2)

doorbal_
мяч на стороне террористов
Evil_Dogooder
Особенно язык ненависти. Под каковым термином проходят как призывы к геноциду, так и утверждения вроде "полов всего два" или "женщина и мужчина это разные вещи".
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