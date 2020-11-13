Евросоюз анонсировал новую систему оперативной блокировки террористического контента в Интернете

Пропаганда терроризма и экстремистские высказывания в Интернете должны удаляться в течение часа при сохранении гарантий защиты основных прав человека. Такую цель перед собой ставит Евросоюз в сфере кибербезопасности для предотвращения терроризма.

Система блокировки подобного контента вне зависимости от границ должна быть создана до конца 2020 г.

«Мы стремимся к успешному завершению переговоров по Директиве о террористическом контенте в Интернете к концу года для создания нового и эффективного оперативного трансграничного инструмента для устранения террористического контента», — говорится в заявлении глав МВД стран ЕС от 13 ноября.