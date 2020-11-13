Евросоюз анонсировал новую систему оперативной блокировки террористического контента в Интернете
Пропаганда терроризма и экстремистские высказывания в Интернете должны удаляться в течение часа при сохранении гарантий защиты основных прав человека. Такую цель перед собой ставит Евросоюз в сфере кибербезопасности для предотвращения терроризма.
Система блокировки подобного контента вне зависимости от границ должна быть создана до конца 2020 г.
«Мы стремимся к успешному завершению переговоров по Директиве о террористическом контенте в Интернете к концу года для создания нового и эффективного оперативного трансграничного инструмента для устранения террористического контента», — говорится в заявлении глав МВД стран ЕС от 13 ноября.
Также предлагается представить Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы усилить ответственность интернет-компаний по борьбе с незаконным контентом и его распространением, ввести новые наказания и другие соответствующие меры. Не забывая о соблюдении основных права, включая свободу выражения и мнения, Евросоюз намерен прописать основания для блокировки контента, а также квалифицировать язык ненависти и возбуждение ненависти и вражды как уголовные преступления, которые предусмотрены и регулируются законодательством Европейского Союза.
В заявлении помимо прочего говорится также об улучшении обмена данными между членами Союза, более тесном сотрудничестве с третьими странами, более гибком подходе к депортации преступников и лиц, представляющих террористическую или насильственную экстремистскую угрозу.
После ряда терактов лидеры стран ЕС на саммите 10–11 декабря обсудили антитеррористические инициативы Франции и Австрии, включая защиту внешних границ сообщества, вопросы подготовки европейских имамов и удаление террористического контента в соцсетях. За изъятие опасного контента в Интернете первым выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ситуация в Европе обострилась после нескольких террористических атак во Франции и терактов в Австрии. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил 5 ноября, что контроль на границах ЕС Шенгена будет усилен.